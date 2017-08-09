Авторы No Man's Sky анонсировали масштабное обновление для игры

По словам автора No Man's Sky Шона Мюррея, в обновлении версии 1.3 игроки смогут пользоваться порталами для быстрого перемещения между планетами. Порталы и ранее встречались в игровом мире, но они были недоступны для использования.

Также разработчик сообщил, что обновление сильно изменит сюжетную составляющую No Man's Sky. Больше подробностей команда расскажет на этой неделе, после того как будет выпущено обновление.

No Man's Sky вышла на PC и PS4 в 2016 году. Разработчики обещают, что после обновления 1.3 игра будет ощущаться совершенно иначе.