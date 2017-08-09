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Опубликовано 9 августа 2017, 17:07

Авторы No Man's Sky анонсировали масштабное обновление для игры

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Студия Hello Games, создавшая игру про исследование космоса — No Man's Sky, рассказала о грядущем обновлении.

По словам автора No Man's Sky Шона Мюррея, в обновлении версии 1.3 игроки смогут пользоваться порталами для быстрого перемещения между планетами. Порталы и ранее встречались в игровом мире, но они были недоступны для использования.

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Авторы No Man's Sky анонсировали масштабное обновление для игры

Фото © Valve Corporation

Также разработчик сообщил, что обновление сильно изменит сюжетную составляющую No Man's Sky. Больше подробностей команда расскажет на этой неделе, после того как будет выпущено обновление.

No Man's Sky вышла на PC и PS4 в 2016 году. Разработчики обещают, что после обновления 1.3 игра будет ощущаться совершенно иначе.

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Станислав Погорский
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