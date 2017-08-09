Россияне стали лидерами по количеству турпоездок в Черногорию

Это даже несмотря на спад турпотока в эту страну из-за возвращения Турции как недорогой здравницы для граждан РФ.

Граждане России в июне этого года взяли пальму первенства по числу посещений Черногории. Там за это время побывало 18,8 тысячи россиян. Об этом свидетельствуют данные статистической службы данной европейской страны.

Вторыми стали туристы из Сербии. Их в Черногории насчитали 15,1 тысячи человек. На третьем месте оказалась Польша — 6,6 тысячи туристов в Черногории. Всего же эту страну за месяц посетило 117,4 тысячи человек.

Первыми россияне стали и по количеству ночей, проведённых в гостиницах и пансионах Черногории — 540 тысяч, или более четверти от общего количества. На втором и третьем месте всё те же Сербия и Польша.