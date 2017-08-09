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Опубликовано 9 августа 2017, 17:29

82-летняя японка выпустила мобильную игру

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/masako.wakamiya.5

Фото: © facebook.com/masako.wakamiya.5

Пожилая женщина-программист из Японии написала с нуля и выпустила собственную мобильную игру.

82-летняя Масако Вакамия, в прошлом банкир, решила самостоятельно освоить программирование. Результатом самообучения стала мобильная игра Hinadan (The Doll Staircase). Небольшое приложение было создано на основе традиционного фестиваля кукол и рассчитано главным образом на игроков старше 60 лет.

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82-летняя японка выпустила мобильную игру

Фото: © facebook.com/masako.wakamiya.5

Вакамия рассказала, что решила создать приложение для аудитории, про которую разработчики обычно забывают. По её словам, пожилые люди не играют на мобильных устройствах, потому что им они не кажутся весёлыми. Услышав множество подобных жалоб, японка решила сама проявить инициативу.

Hinadan (The Doll Staircase) доступна для устройств на iOS.

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Станислав Погорский
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