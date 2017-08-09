82-летняя японка выпустила мобильную игру

82-летняя Масако Вакамия, в прошлом банкир, решила самостоятельно освоить программирование. Результатом самообучения стала мобильная игра Hinadan (The Doll Staircase). Небольшое приложение было создано на основе традиционного фестиваля кукол и рассчитано главным образом на игроков старше 60 лет.

Вакамия рассказала, что решила создать приложение для аудитории, про которую разработчики обычно забывают. По её словам, пожилые люди не играют на мобильных устройствах, потому что им они не кажутся весёлыми. Услышав множество подобных жалоб, японка решила сама проявить инициативу.

Hinadan (The Doll Staircase) доступна для устройств на iOS.