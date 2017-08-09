Историю серии Call of Duty расскажут в документальном фильме

Компания Devolver Digital Films анонсировала CODumetary, документальный фильм про историю серии шутеров Call of Duty. Цифровой релиз картины запланирован уже на 19 сентября этого года. Одним из мест, где можно посмотреть фильм, станет платформа Steam.

В центре CODumentary оказалась история того, как Call of Duty из обычной видеоигры превратилась в одну из крупнейших франшиз в истории индустрии развлечений. Режиссёром 93-минутной ленты стал Джонатан Билс. По его словам, главным испытанием при работе над CODumetary была необходимость уместить 15 лет истории Call of Duty в полтора часа хронометража.

Первая часть Call of Duty была выпущена Activision ещё в 2003 году. Сейчас новые части серии выходят каждый год и являются одними из самых продаваемых видеоигр.