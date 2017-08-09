Авторы Borderlands анонсировали новую игру

Следующим проектом Gearbox, к разочарованию поклонников Borderlands, станет не триквел самой известной игры студии. Вместо этого студия анонсировала Project 1v1, шутер от первого лица, целиком завязанный на одиночных дуэлях игроков.

По словам Gearbox, Project 1v1 будет сочетать в себе динамичный экшен шутеров от первого лица и механику игр с коллекционированием карт. Пока команда планирует три режима: "Рейтинговые дуэли", "Игра с друзьями" и "Сражения за звание короля арены".

Уже этим летом пройдёт закрытое техническое тестирование Project 1v1. Подать заявку на участие можно на официальном сайте игры.