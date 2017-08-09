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Опубликовано 9 августа 2017, 18:17

Авторы Borderlands анонсировали новую игру

Фото &copy;&nbsp;Gearbox Software, LLC

Фото © Gearbox Software, LLC

Студия Gearbox, известная по серии шутеров Borderlands, представила новый проект.

Следующим проектом Gearbox, к разочарованию поклонников Borderlands, станет не триквел самой известной игры студии. Вместо этого студия анонсировала Project 1v1, шутер от первого лица, целиком завязанный на одиночных дуэлях игроков.

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Авторы Borderlands анонсировали новую игру

Фото © Gearbox Software, LLC

По словам Gearbox, Project 1v1 будет сочетать в себе динамичный экшен шутеров от первого лица и механику игр с коллекционированием карт. Пока команда планирует три режима: "Рейтинговые дуэли", "Игра с друзьями" и "Сражения за звание короля арены".

Уже этим летом пройдёт закрытое техническое тестирование Project 1v1. Подать заявку на участие можно на официальном сайте игры.

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Станислав Погорский
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