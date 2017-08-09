Nintendo возродит чемпионат мира по своим играм

Nintendo анонсировала чемпионат мира 2017 года по играм компании, который начнётся уже 19 августа. Первый отборочный этап пройдёт в Нью-Йорке и Сан-Хосе, после чего в августе и сентябре чемпионат посетит ещё несколько городов.

Главной дисциплиной чемпионата станет аркадная гонка Mario Kart. Участников поделят на две группы: в возрасте 12 лет или младше и в возрасте 13 лет или старше. Посетители чемпионата также смогут сыграть в демонстрационную версию Super Mario Odyssey, которая выйдет на Switch в конце этого года.