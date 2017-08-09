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Опубликовано 9 августа 2017, 18:39

Nintendo возродит чемпионат мира по своим играм

Компания Nintendo объявила о возобновлении проведения чемпионата по собственным играм.

Фото: &copy; nintendo.ru

Фото: © nintendo.ru

Nintendo анонсировала чемпионат мира 2017 года по играм компании, который начнётся уже 19 августа. Первый отборочный этап пройдёт в Нью-Йорке и Сан-Хосе, после чего в августе и сентябре чемпионат посетит ещё несколько городов.

Главной дисциплиной чемпионата станет аркадная гонка Mario Kart. Участников поделят на две группы: в возрасте 12 лет или младше и в возрасте 13 лет или старше. Посетители чемпионата также смогут сыграть в демонстрационную версию Super Mario Odyssey, которая выйдет на Switch в конце этого года.

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Nintendo возродит чемпионат мира по своим играм

Фото: © nintendo.ru

7 октября в Нью-Йорке пройдёт финальный этап чемпионата, в котором примут участие 16 лучших игроков.

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Станислав Погорский
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