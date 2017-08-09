В Кении гиена взорвала бомбу, не позволив сорвать всеобщие выборы

Животное наступило на взрывное устройство, которое было установлено на пути следования сотрудников избирательной комиссии.

В Кении гиена наступила на самодельное взрывное устройство, помешав тем самым экстремистам сорвать всеобщие выборы в стране. Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сил безопасности в округе Ламу, бомба была установлена на пути следования сотрудников избирательной комиссии, которые везли бюллетени для подсчёта.

В середине июля власти страны ввели в нескольких округах, в том числе и в Ламу, комендантский час по причине частых атак со стороны представителей исламистской группировки "Аш-Шабаб".