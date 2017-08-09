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Регион
Опубликовано 9 августа 2017, 20:18

В Кении гиена взорвала бомбу, не позволив сорвать всеобщие выборы

Фото: &copy; Flickr/ scottagunn

Фото: © Flickr/ scottagunn

Животное наступило на взрывное устройство, которое было установлено на пути следования сотрудников избирательной комиссии.

В Кении гиена наступила на самодельное взрывное устройство, помешав тем самым экстремистам сорвать всеобщие выборы в стране. Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя сил безопасности в округе Ламу, бомба была установлена на пути следования сотрудников избирательной комиссии, которые везли бюллетени для подсчёта.

В середине июля власти страны ввели в нескольких округах, в том числе и в Ламу, комендантский час по причине частых атак со стороны представителей исламистской группировки "Аш-Шабаб".

По предварительным данным, на прошедших накануне в Кении выборах победу одержал действующий президент Ухуру Кениата. Его соперник Раила Одинга заявил, что в результате хакерской атаки результаты голосования были подтасованы.

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Алиса Донченко
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