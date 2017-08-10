Вексельбергу разрешили стройку на месте самой кровавой дуэли "Игры престолов"

Высший арбитражный суд Хорватии принял решение, которое позволяет структурам российского предпринимателя Виктора Вексельберга начать строительство отеля "Бельведер" в Хорватском Дубровнике на территории старого отеля с одноимённым названием.

В 2014 году компания Vila Larus Виктора Вексельберга приобрела на аукционе за 12,2 млн евро отель "Бельведер", признанный ранее банкротом. Однако предыдущий собственник отеля — офшор из Панамы Cleostone и его владелец Звонко Стоевич решили оспорить процедуру банкротства, подав иск в арбитражный суд Сплита.

Отметим, что Cleostone стал владельцем "Бельведера" в 2001 году в результате ваучерной приватизации. Но история его владения отелем (а точнее, тем, что от него осталось после войны в бывшей Югославии) закончилась банкротством предприятия.

Процедура банкротства началась в 2012-м, а завершилась в 2014 году. Ключевой кредитор предыдущего собственника отеля — нефтегазовая компания INA ("Ина-индустрия нафте") — решил провести публичный аукцион по продаже должника. Первоначальная стоимость предприятия составила 24 миллиона евро, но инвестор приобрёл его за 12,2 миллиона евро.

Звонко Стоевич в течение трёх лет оспаривал банкротство отеля. Хозяйственный суд Сплита долго рассматривал обстоятельства передачи имущества заброшенной гостиницы победителю торгов — компании Vila Larus.

И вот теперь (в июле 2017 года) Высший арбитражный суд принял решение отклонить претензии Cleostone в незаконности банкротства и последующей перепродажи отеля.

Из-за сложных отношений, связанных с вопросом о собственности, в "Бельведере" ничего не ремонтировали на протяжении последних более чем 20 лет. Теперь появилась надежда, что отель отстроят заново по современному архитектурному проекту, который выполнила дизайн-студия 3 LHD из Загреба.

Предполагается, что площадь нового "Бельведера" составит 25 тысяч квадратных футов и в нём будет 120 номеров класса люкс, а также новый пляж.

Отметим, что отель привлёк внимание мировых СМИ в 2015 году, когда американская кинокомпания HBO снимала там эпизоды сериала "Игра престолов". Долгожданная дуэль между Оберином и Горой происходила на территории амфитеатра, выходящего на пляж.

Представитель группы "Ренова" (компания управляет активами Виктора Вексельберга) не ответил на вопросы Лайфа.

Консультант российского бизнесмена и бывший министр экономики, труда и предпринимательства Хорватии Давор Штерн говорил, что самое худшее в этой истории то, что арбитражный суд на период разбирательств блокировал 12,18 млрд евро, которые покупатель (Vila Larus) заплатил за отель на публичных торгах.

— Деньги были заблокированы, инвестиции приостановлены, ни кредиторы, ни "Ина-индустрия нафте", ни сотрудники не получили причитающиеся им выплаты, — отмечал Давор Штерн.

Помимо этого, по словам Давора Штерна, новый инвестор собирался вложить в проект 150 млн евро.

Сам Штерн в своё время поработал в вышеназванной нефтегазовой INA, а также в Тюменской нефтяной компании. Его состояние СМИ оценивали в 43 млн евро в 2007 году. Виктор Вексельберг с состоянием $15,6 млрд занимает сейчас 72-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

INA — крупнейшая компания Хорватии. Её штат насчитывает более 16 тысяч человек. Компания владеет примерно 450 АЗС, а также двумя НПЗ в Хорватии, и контролирует участок нефтепровода между средиземноморским портом Омишаль и нефтепроводом "Дружба".

"Бельведер" был построен в Дубровнике в 1985 году и сразу же стал местом отдыха югославской спортивной и бизнес-элит. Из-за своего стратегического положения на выступающем утёсе напротив острова Локрум на Адриатике отель стал важным пунктом боевых действий хорватской армии в ходе войны в бывшей Югославии — в результате строения отеля были сильно повреждены.