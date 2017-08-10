Вексельбергу разрешили стройку на месте самой кровавой дуэли "Игры престолов"
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Фирма российского бизнесмена Виктора Вексельберга Vila Larus, которая приобрела в Хорватии обанкротившуюся гостиницу "Бельведер", выиграла дело по иску, предъявленному предыдущим владельцем отеля. Теперь Vila Larus может начать строить самый фешенебельный отель на территории бывшей Югославии.
Высший арбитражный суд Хорватии принял решение, которое позволяет структурам российского предпринимателя Виктора Вексельберга начать строительство отеля "Бельведер" в Хорватском Дубровнике на территории старого отеля с одноимённым названием.
В 2014 году компания Vila Larus Виктора Вексельберга приобрела на аукционе за 12,2 млн евро отель "Бельведер", признанный ранее банкротом. Однако предыдущий собственник отеля — офшор из Панамы Cleostone и его владелец Звонко Стоевич решили оспорить процедуру банкротства, подав иск в арбитражный суд Сплита.
Отметим, что Cleostone стал владельцем "Бельведера" в 2001 году в результате ваучерной приватизации. Но история его владения отелем (а точнее, тем, что от него осталось после войны в бывшей Югославии) закончилась банкротством предприятия.
Процедура банкротства началась в 2012-м, а завершилась в 2014 году. Ключевой кредитор предыдущего собственника отеля — нефтегазовая компания INA ("Ина-индустрия нафте") — решил провести публичный аукцион по продаже должника. Первоначальная стоимость предприятия составила 24 миллиона евро, но инвестор приобрёл его за 12,2 миллиона евро.
Звонко Стоевич в течение трёх лет оспаривал банкротство отеля. Хозяйственный суд Сплита долго рассматривал обстоятельства передачи имущества заброшенной гостиницы победителю торгов — компании Vila Larus.
И вот теперь (в июле 2017 года) Высший арбитражный суд принял решение отклонить претензии Cleostone в незаконности банкротства и последующей перепродажи отеля.
Из-за сложных отношений, связанных с вопросом о собственности, в "Бельведере" ничего не ремонтировали на протяжении последних более чем 20 лет. Теперь появилась надежда, что отель отстроят заново по современному архитектурному проекту, который выполнила дизайн-студия 3 LHD из Загреба.
Предполагается, что площадь нового "Бельведера" составит 25 тысяч квадратных футов и в нём будет 120 номеров класса люкс, а также новый пляж.
Отметим, что отель привлёк внимание мировых СМИ в 2015 году, когда американская кинокомпания HBO снимала там эпизоды сериала "Игра престолов". Долгожданная дуэль между Оберином и Горой происходила на территории амфитеатра, выходящего на пляж.
Представитель группы "Ренова" (компания управляет активами Виктора Вексельберга) не ответил на вопросы Лайфа.
Консультант российского бизнесмена и бывший министр экономики, труда и предпринимательства Хорватии Давор Штерн говорил, что самое худшее в этой истории то, что арбитражный суд на период разбирательств блокировал 12,18 млрд евро, которые покупатель (Vila Larus) заплатил за отель на публичных торгах.
— Деньги были заблокированы, инвестиции приостановлены, ни кредиторы, ни "Ина-индустрия нафте", ни сотрудники не получили причитающиеся им выплаты, — отмечал Давор Штерн.
Помимо этого, по словам Давора Штерна, новый инвестор собирался вложить в проект 150 млн евро.
Сам Штерн в своё время поработал в вышеназванной нефтегазовой INA, а также в Тюменской нефтяной компании. Его состояние СМИ оценивали в 43 млн евро в 2007 году. Виктор Вексельберг с состоянием $15,6 млрд занимает сейчас 72-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
INA — крупнейшая компания Хорватии. Её штат насчитывает более 16 тысяч человек. Компания владеет примерно 450 АЗС, а также двумя НПЗ в Хорватии, и контролирует участок нефтепровода между средиземноморским портом Омишаль и нефтепроводом "Дружба".
"Бельведер" был построен в Дубровнике в 1985 году и сразу же стал местом отдыха югославской спортивной и бизнес-элит. Из-за своего стратегического положения на выступающем утёсе напротив острова Локрум на Адриатике отель стал важным пунктом боевых действий хорватской армии в ходе войны в бывшей Югославии — в результате строения отеля были сильно повреждены.