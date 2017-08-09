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Регион
Опубликовано 9 августа 2017, 18:03

На Урале попросили денег на превращение Дарта Вейдера в казака

Общественная палата Свердловской области пообещала поспособствовать создателям спектакля "Емеля и звёздные рыцари".

Казачий театр "Калина" просит денег на превращение Дарта Вейдера в казака. Этому уже пообещала посодействовать Общественная палата Свердловской области. Об этом сообщает газета "Ведомости-Урал".

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— А что, если соединить доброту и мудрость любимых сказок с захватывающими спецэффектами из космического блокбастера? Малыши почерпнут из любимых сказок мудрость и силу, а захватывающий сюжет, зрелищные бои на световых мечах, эффектные акробатические трюки не заставят их скучать! Да пребудет с вами сила щучьего веления! — говорят создатели про свой спектакль.

В настоящий момент создатели спектакля "Емеля и звёздные рыцари" вовсю собирают деньги на его постановку. Общественная палата им в этом активно помогает.

Как заявил секретарь ОП Свердловской области Сергей Полыганов, проект нуждается в доработке, однако он намерен поспособствовать воплощению этой затеи в жизнь и попросить на это субсидии из областного бюджета.

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Сергей Асташов
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