"Путин. Наши ценности". В Думе презентуют новую книгу о президенте РФ

Издание выйдет в октябре десятитысячным тиражом и будет переведено на два иностранных языка.

"Путин. Наши ценности" — так называется новая книга о президенте РФ, которая скоро будет презентована в Госдуме. Как пишут "Известия", автором издания является Алексей Чадаев, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Не исключено, что презентация пройдёт 7 октября, в день рождения Путина. Книга состоит из десяти глав и посвящена идеологии и курсу президента. Тираж издания — десять тысяч экземпляров.