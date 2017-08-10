"Путин. Наши ценности". В Думе презентуют новую книгу о президенте РФ
Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Издание выйдет в октябре десятитысячным тиражом и будет переведено на два иностранных языка.
"Путин. Наши ценности" — так называется новая книга о президенте РФ, которая скоро будет презентована в Госдуме. Как пишут "Известия", автором издания является Алексей Чадаев, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Не исключено, что презентация пройдёт 7 октября, в день рождения Путина. Книга состоит из десяти глав и посвящена идеологии и курсу президента. Тираж издания — десять тысяч экземпляров.
Ещё до конца текущего года книгу планируют перевести на английский и испанский языки. Издание будет роздано депутатам Госдумы, а также презентовано на международных мероприятиях с участием спикера нижней палаты.