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Регион
Опубликовано 10 августа 2017, 03:04

"Путин. Наши ценности". В Думе презентуют новую книгу о президенте РФ

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Издание выйдет в октябре десятитысячным тиражом и будет переведено на два иностранных языка.

"Путин. Наши ценности" — так называется новая книга о президенте РФ, которая скоро будет презентована в Госдуме. Как пишут "Известия", автором издания является Алексей Чадаев, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Не исключено, что презентация пройдёт 7 октября, в день рождения Путина. Книга состоит из десяти глав и посвящена идеологии и курсу президента. Тираж издания — десять тысяч экземпляров.

Ещё до конца текущего года книгу планируют перевести на английский и испанский языки. Издание будет роздано депутатам Госдумы, а также презентовано на международных мероприятиях с участием спикера нижней палаты.

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Димитрий Алексиевич
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