Олимпийский комитет хочет внести киберспорт в список официальных дисциплин

Олимпийские соревнования по видеоиграм впервые могут пройти в 2024 году во Франции.

Президент Олимпийского комитета Парижа Тони Эстанге рассказал, что начнёт переговоры с киберспортивными организациями и Международным олимпийским комитетом. Задача — включить соревнования по видеоиграм в список официальных дисциплин.

Киберспорт может стать частью Олимпийских игр во Франции Фото © Flickr/Dota 2 The International

Эстанге считает, что такие чемпионаты должны позиционироваться как полноценный спорт в рамках Олимпийских игр. Он уверен, что это позволит оставаться главному соревнованию планеты популярным среди молодого поколения.