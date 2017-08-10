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Регион
Опубликовано 10 августа 2017, 09:53

Олимпийский комитет хочет внести киберспорт в список официальных дисциплин

Фото &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото © Flickr/Dota 2 The International

Олимпийские соревнования по видеоиграм впервые могут пройти в 2024 году во Франции.

Президент Олимпийского комитета Парижа Тони Эстанге рассказал, что начнёт переговоры с киберспортивными организациями и Международным олимпийским комитетом. Задача — включить соревнования по видеоиграм в список официальных дисциплин.

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Киберспорт может стать частью Олимпийских игр во Франции

Фото © Flickr/Dota 2 The International

Эстанге считает, что такие чемпионаты должны позиционироваться как полноценный спорт в рамках Олимпийских игр. Он уверен, что это позволит оставаться главному соревнованию планеты популярным среди молодого поколения.

Список соревнований для Олимпиады-2024 начнут составлять в 2019 году. Перечень дисциплин объявят в Токио.

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Сергей Сурепин
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