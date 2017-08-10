Олимпийский комитет хочет внести киберспорт в список официальных дисциплин
Олимпийские соревнования по видеоиграм впервые могут пройти в 2024 году во Франции.
Президент Олимпийского комитета Парижа Тони Эстанге рассказал, что начнёт переговоры с киберспортивными организациями и Международным олимпийским комитетом. Задача — включить соревнования по видеоиграм в список официальных дисциплин.
Киберспорт может стать частью Олимпийских игр во Франции
Эстанге считает, что такие чемпионаты должны позиционироваться как полноценный спорт в рамках Олимпийских игр. Он уверен, что это позволит оставаться главному соревнованию планеты популярным среди молодого поколения.
Список соревнований для Олимпиады-2024 начнут составлять в 2019 году. Перечень дисциплин объявят в Токио.