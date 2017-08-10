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Опубликовано 10 августа 2017, 10:27

По мотивам Fallout выйдет настольная игра

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Bethesda Softworks

Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks

Компании Fantasy Flight Games удалось договориться с Bethesda о выпуске официальной настольной игры.

Настольная игра по мотивам Fallout рассчитана максимум на четырёх игроков. При желании пройти её вы можете в одиночку. За основу авторы настольной игры взяли третью и четвёртую части Fallout с дополнениями.

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По Fallout анонсировали официальную настольную игру

Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks

Компания Fantasy Flight Games предусмотрела возможность как индивидуального, так и кооперативного исследования пустоши. Среди героев будут доступны гуль, супермутант, странник пустоши и член Братства стали. Каждый обладает уникальными характеристиками.

Настольная игра по Fallout выйдет в конце года.

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Сергей Сурепин
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