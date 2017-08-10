По мотивам Fallout выйдет настольная игра
Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks
Компании Fantasy Flight Games удалось договориться с Bethesda о выпуске официальной настольной игры.
Настольная игра по мотивам Fallout рассчитана максимум на четырёх игроков. При желании пройти её вы можете в одиночку. За основу авторы настольной игры взяли третью и четвёртую части Fallout с дополнениями.
По Fallout анонсировали официальную настольную игру
Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks
Компания Fantasy Flight Games предусмотрела возможность как индивидуального, так и кооперативного исследования пустоши. Среди героев будут доступны гуль, супермутант, странник пустоши и член Братства стали. Каждый обладает уникальными характеристиками.
Настольная игра по Fallout выйдет в конце года.