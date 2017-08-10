Стали известны подробности о новой прошивке для PlayStation 4
Фото: © flickr.com/Chip Sillesa
Компания Sony пока не опубликовала полный список нововведений будущего обновления.
Журналисты Eurogamer рассказали первые подробности о прошивке 5.0 для PlayStation 4. В первую очередь владельцы консоли Pro-версии смогут вести трансляции на Twitch в качестве 1080p при 60 кадрах в секунду.
Новая прошивка PS4 улучшит качество трансляций
Фото: © flickr.com/Chip Sillesa
Также разработчики изменят систему основных и гостевых учётных записей и добавят оповещения в меню быстрого доступа. Теперь игроки смогут следить за скачиванием контента.
Компания Sony пока не назвала дату выхода обновления.