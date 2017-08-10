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Опубликовано 10 августа 2017, 10:58

Стали известны подробности о новой прошивке для PlayStation 4

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Chip Sillesa

Фото: © flickr.com/Chip Sillesa

Компания Sony пока не опубликовала полный список нововведений будущего обновления.

Журналисты Eurogamer рассказали первые подробности о прошивке 5.0 для PlayStation 4. В первую очередь владельцы консоли Pro-версии смогут вести трансляции на Twitch в качестве 1080p при 60 кадрах в секунду.

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Новая прошивка PS4 улучшит качество трансляций

Фото: © flickr.com/Chip Sillesa

Также разработчики изменят систему основных и гостевых учётных записей и добавят оповещения в меню быстрого доступа. Теперь игроки смогут следить за скачиванием контента.

Компания Sony пока не назвала дату выхода обновления.

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Сергей Сурепин
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