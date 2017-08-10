Авторы Tales from the Borderlands назвали игру провалом
Студию Telltale Games разочаровали продажи квеста по мотивам боевика Borderlands.
Скриншот видео youtube.com/Джек Шепард
Руководитель команды авторов Tales from the Borderlands Ник Херман заявил, что разработка игры казалась запутанной и беспорядочной. При этом общие продажи перед выходом финала были очень слабыми.
Telltale Games разочарована продажами Tales from the Borderlands
Скриншот видео youtube.com/Джек Шепард
Финальный эпизод Tales from the Borderlands был самым продолжительным, однако большая часть команды перестала заниматься им в середине разработки. Херман добавил, что над финалом работали люди почти из всех отделов Telltale Games, но эта команда всё равно была маленькой.
Tales of the Borderlands выходила с ноября 2014 по октябрь 2015 года. Количество проданных копий в Steam — 750 тысяч.