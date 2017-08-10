Авторы Tales from the Borderlands назвали игру провалом

Руководитель команды авторов Tales from the Borderlands Ник Херман заявил, что разработка игры казалась запутанной и беспорядочной. При этом общие продажи перед выходом финала были очень слабыми.

Финальный эпизод Tales from the Borderlands был самым продолжительным, однако большая часть команды перестала заниматься им в середине разработки. Херман добавил, что над финалом работали люди почти из всех отделов Telltale Games, но эта команда всё равно была маленькой.