Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2017, 11:48

Battlefield 1 теперь доступна подписчикам Origin Access

Сначала Electronic Arts добавила в библиотеку Titanfall 2, теперь — шутер про Первую мировую войну.

Фото &copy; Electronic Arts, Inc.

Фото © Electronic Arts, Inc.

Компания Electronic Arts обновила библиотеку Origin Access. Подписчики этого сервиса могут получить доступ без ограничений к некоторым играм издателя.

image

В Origin Access появился шутер Battlefield 1

Фото © Electronic Arts, Inc.

Сначала EA добавила Titanfall 2, The Sims 4 и Star Wars Battlefront. Теперь в библиотеке доступен шутер про Первую мировую войну Battlefield 1.

Месяц подписки Origin Access стоит 249 рублей.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • battlefield1
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar