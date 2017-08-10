Battlefield 1 теперь доступна подписчикам Origin Access
Сначала Electronic Arts добавила в библиотеку Titanfall 2, теперь — шутер про Первую мировую войну.
Фото © Electronic Arts, Inc.
Компания Electronic Arts обновила библиотеку Origin Access. Подписчики этого сервиса могут получить доступ без ограничений к некоторым играм издателя.
В Origin Access появился шутер Battlefield 1
Фото © Electronic Arts, Inc.
Сначала EA добавила Titanfall 2, The Sims 4 и Star Wars Battlefront. Теперь в библиотеке доступен шутер про Первую мировую войну Battlefield 1.
Месяц подписки Origin Access стоит 249 рублей.