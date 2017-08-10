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Регион
Опубликовано 10 августа 2017, 10:53

Metallica попробует перепеть Рианну и Русалочку в новом выпуске Carpool karaoke

Музыканты исполнят непривычные для их репертуара хиты других артистов в рамках телешоу.

Всемирно известная группа Metallica попробует исполнить песню из фильма "Русалочка", а также спеть хиты Рианны в новом выпуске популярного телевизионного шоу Carpool Karaoke.

Трейлер нового выпуска группа опубликовала на своей официальной страничке в соцсети Twitter.

Carpool Karaoke — это известное американское телешоу, где ведущий вместе с известными музыкантами, политиками или актёрами катаются на автомобиле и исполняют мировые хиты. Шоу часто сопровождается шутками и различными перформансами. В одной из серий телешоу приняла участие первая леди США Мишель Обама.

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Сергей Асташов
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