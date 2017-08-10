Metallica попробует перепеть Рианну и Русалочку в новом выпуске Carpool karaoke
Музыканты исполнят непривычные для их репертуара хиты других артистов в рамках телешоу.
Всемирно известная группа Metallica попробует исполнить песню из фильма "Русалочка", а также спеть хиты Рианны в новом выпуске популярного телевизионного шоу Carpool Karaoke.
Watch us have some fun with @BillyEichner on next week’s episode of @CarpoolKaraoke. Stream it next Tuesday, August 15 only on @AppleMusic. pic.twitter.com/hyz5u5yoE0— Metallica (@Metallica) August 9, 2017
Трейлер нового выпуска группа опубликовала на своей официальной страничке в соцсети Twitter.
Carpool Karaoke — это известное американское телешоу, где ведущий вместе с известными музыкантами, политиками или актёрами катаются на автомобиле и исполняют мировые хиты. Шоу часто сопровождается шутками и различными перформансами. В одной из серий телешоу приняла участие первая леди США Мишель Обама.