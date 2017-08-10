Microsoft изменит систему игровых достижений Xbox

Владельцы Xbox во время прохождения игр регулярно получают достижения. Каждое из них добавляет определённое количество очков геймера, общая сумма которых видна другим игрокам и самому пользователю. Microsoft считает , что эта система нуждается в доработке.

В качестве примера представители компании приводят лучших игроков мультиплеера Halo 5, которые проводят сотни часов в этом шутере и больше практически ничего не проходят. Из-за этого на их аккаунте может быть всего 2000 очков — довольно скромная цифра по меркам владельцев консоли. Microsoft же хочет сделать такую систему, которая сможет отмечать не только количество пройденных игр, но и проведённое в них время и мастерство пользователей.

Новая система не заменит очки геймера, но дополнит их. Подробностей своей задумки компания не раскрывает, но обещает, что изменение произойдёт уже скоро.