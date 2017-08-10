Платформер Super Meat Boy выйдет на Nintendo Switch

Платформер Super Meat Boy, игровой процесс которого завязан на быстрой реакции игрока, вскоре может появиться на консоли Nintendo Switch. Об этом сообщила студия Team Meat в своём "твиттере".

За разработку версии для Switch отвечает команда BlitWorks, известная по портированию таких игр, как Fez и Don't Starve. Уточняется, что на консоли появится только оригинальная Super Meat Boy — разработчики пока ничего не говорят про перенос на Switch сиквела, Super Meat Boy Forever.