Платформер Super Meat Boy выйдет на Nintendo Switch
Гибридная консоль Nintendo Switch вскоре получит собственную версию ещё одного хита, Super Meat Boy.
Фото: © twitter.com/SuperMeatBoy
Платформер Super Meat Boy, игровой процесс которого завязан на быстрой реакции игрока, вскоре может появиться на консоли Nintendo Switch. Об этом сообщила студия Team Meat в своём "твиттере".
Oh by the way... pic.twitter.com/Wfg1diDSTa— Team Meat (@SuperMeatBoy) 9 августа 2017 г.
За разработку версии для Switch отвечает команда BlitWorks, известная по портированию таких игр, как Fez и Don't Starve. Уточняется, что на консоли появится только оригинальная Super Meat Boy — разработчики пока ничего не говорят про перенос на Switch сиквела, Super Meat Boy Forever.
Платформер Super Meat Boy выйдет на Nintendo Switch
Фото: © twitter.com/SuperMeatBoy
Дата выхода Super Meat Boy на Switch будет объявлена позже.