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Опубликовано 10 августа 2017, 18:14

Платформер Super Meat Boy выйдет на Nintendo Switch

Гибридная консоль Nintendo Switch вскоре получит собственную версию ещё одного хита, Super Meat Boy.

Фото: &copy; twitter.com/SuperMeatBoy

Фото: © twitter.com/SuperMeatBoy

Платформер Super Meat Boy, игровой процесс которого завязан на быстрой реакции игрока, вскоре может появиться на консоли Nintendo Switch. Об этом сообщила студия Team Meat в своём "твиттере".

За разработку версии для Switch отвечает команда BlitWorks, известная по портированию таких игр, как Fez и Don't Starve. Уточняется, что на консоли появится только оригинальная Super Meat Boy — разработчики пока ничего не говорят про перенос на Switch сиквела, Super Meat Boy Forever.

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Платформер Super Meat Boy выйдет на Nintendo Switch

Фото: © twitter.com/SuperMeatBoy

Дата выхода Super Meat Boy на Switch будет объявлена позже.

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Станислав Погорский
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