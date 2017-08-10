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Опубликовано 10 августа 2017, 18:45

Издатель стратегии Tropico тизерит новую игру

Издатель Kalypso Media поделился таинственным видео с намёком на следующий проект.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Kalypso Media

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Kalypso Media

Издатель Kalypso Media выложил минутный тизер, обещающий скорое пробуждение кого-то или чего-то. В качестве намёков игрокам показали заброшенные пещеры, которые некогда были частью цивилизации.

В описании к видео есть цитата "Никогда не доверяй демонам, потому что в их крови течёт предательство", принадлежащая Кариссе Кантрехт, героине экшена Shadows: Heretic Kingdoms. На основании этого поклонники предполагают, что таинственная игра окажется продолжением серии.

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Издатель стратегии Tropico тизерит новую игру

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Kalypso Media

Безымянный проект выйдет на PC, PS4 и Xbox One в 2018 году, а полноценный анонс должен состояться уже на следующей неделе.

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Станислав Погорский
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