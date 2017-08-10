Издатель стратегии Tropico тизерит новую игру

Издатель Kalypso Media выложил минутный тизер, обещающий скорое пробуждение кого-то или чего-то. В качестве намёков игрокам показали заброшенные пещеры, которые некогда были частью цивилизации.

В описании к видео есть цитата "Никогда не доверяй демонам, потому что в их крови течёт предательство", принадлежащая Кариссе Кантрехт, героине экшена Shadows: Heretic Kingdoms. На основании этого поклонники предполагают, что таинственная игра окажется продолжением серии.