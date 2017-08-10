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Регион
Опубликовано 10 августа 2017, 18:05

В Шотландии мальчик-проказник испортил репортёру прямой эфир

Ребёнок не хотел подниматься с газона и находящаяся с ним девушка выволокла его из кадра за ногу.

В Шотландии непослушный мальчик стал героем комичных комментариев благодаря тому, что попал в кадр во время прямого эфира на телевидении. Как сообщает The Mirror, известный телеведущий Джим Делахунт вёл репортаж с лошадиных скачек в Гамильтоне.

На заднем фоне оказалась девушка с маленьким мальчиком, которая сначала пыталась поднять проказника с газона, а затем, заметив, что они оказались в объективе телекамеры, поспешила выйти из кадра. При этом ребёнка, который лежал на траве, она уволокла за ногу.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к происшествию, а некоторые поблагодарили героев ролика за "самые смешные восемь секунд года".

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Алина Хохлова
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