Новая игра от создателя Gears of War оказалась провалом

Сетевой шутер LawBreakers стал первым проектом студии Boss Key Productions, основанной создателем Gears of War, Клиффом Блежински. После релиза 8 августа выяснилось , что проект не смог привлечь игроков: по сравнению с открытым бета-тестированием игра потеряла 60% аудитории.

Уже в день выхода LawBreakers в неё играло максимум 3000 человек одновременно — шутер не смог пробиться даже в топ-100 популярных игр в Steam. На следующий день пик сократился до 2700 человек, а минимальный онлайн уже составляет меньше 1000 человек. Это пугающе низкий показатель: LawBreakers сравнивают с громким провалом прошлого года, онлайн-экшеном Battleborn. У последней после релиза было куда больше игроков, до 12 000 человек. Сейчас же средний онлайн Battleborn составляет 100 пользователей.

LawBreakers доступна на PC и PS4. Сейчас игру необходимо приобретать, но, вероятно, что из-за низкой популярности её переведут на условно-бесплатную модель монетизации.