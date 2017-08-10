Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds планирует поддерживать игру ещё 10 лет

Игровой разработчик Брендан Грин, более известный как PlayerUnknown, рассказал в интервью Game Informer про свои дальнейшие планы. Хотя Грин уже продумывает идею для следующей игры, поклонники PlayerUnknown's Battlegrounds могут не переживать — её будут поддерживать ещё очень долго.

По словам Грина, ошеломительный успех PlayerUnknown's Battlegrounds позволит ему не так сильно переживать за судьбу следующего проекта — он может стать чем угодно, а разработчикам не придётся переживать за его популярность. Брендан Грин говорит, что хочет сделать новую игру такой, чтобы и ему самому хотелось проводить в ней много времени.

В целом, Брендан старается придерживаться такого подхода к разработке, при котором команда занимается созданием не столько игры, сколько сервиса. Это означает, что проект можно поддерживать обновлениями очень долго. Например, PlayerUnknown's Battlegrounds может получать новый контент аж до 2027 года.

PlayerUnknown's Battlegrounds сейчас находится в раннем доступе и доступна в Steam. Позже игру ждёт полноценный релиз, а также выход консольной версии для Xbox One.