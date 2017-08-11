В Непале ввели уголовную ответственность за изгнание женщин во время месячных
Женщины Непала. Фото: © Flickr/World Bank Photo Collection
Согласно индуистской традиции чаупади женщинам также запрещено контактировать с мужчинами, использовать общую ванную комнату, а также полноценно питаться.
В Непале приняли закон, согласно которому запрещено выгонять женщин во время менструации из дома и заставлять их жить в любых подсобных помещениях, следуя древнему индуистскому обычаю. Об этом пишет BBC.
Теперь изгнание женщины из дома грозит трёхмесячным тюремным заключением и штрафом в 30 долларов. Закон приняли после двух трагических случаев, когда погибли две девушки, выгнанные из дома во время месячных.
Сама традиция уже была запрещена в Непале ещё в 2005 году, однако не предусматривала ответственности. В новой редакции закона, принятой в среду, говорится, что женщины "не должны подвергаться дискриминационному отношению".
— Мы долго боролись за то, чтобы рассказать людям о бесчеловечной практике чаупади. Теперь правительство должно активно применять этот закон. Чтобы у него был смысл, он должен применяться, — заявила Пашупати Кунвар, активно защищающая права женщин.
Согласно индуистской традиции — чаупади, женщина во время менструации или недавно родившая ребёнка считается нечистой. Считается, что она приносит неудачи, поэтому представительниц прекрасного пола принято выгонять из дома на этот период, также им запрещено пользоваться общей ванной и туалетом, есть большую часть продуктов и контактировать с мужчинами.