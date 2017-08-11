В Непале ввели уголовную ответственность за изгнание женщин во время месячных

Согласно индуистской традиции чаупади женщинам также запрещено контактировать с мужчинами, использовать общую ванную комнату, а также полноценно питаться.

В Непале приняли закон, согласно которому запрещено выгонять женщин во время менструации из дома и заставлять их жить в любых подсобных помещениях, следуя древнему индуистскому обычаю. Об этом пишет BBC.

Теперь изгнание женщины из дома грозит трёхмесячным тюремным заключением и штрафом в 30 долларов. Закон приняли после двух трагических случаев, когда погибли две девушки, выгнанные из дома во время месячных.

Сама традиция уже была запрещена в Непале ещё в 2005 году, однако не предусматривала ответственности. В новой редакции закона, принятой в среду, говорится, что женщины "не должны подвергаться дискриминационному отношению".

— Мы долго боролись за то, чтобы рассказать людям о бесчеловечной практике чаупади. Теперь правительство должно активно применять этот закон. Чтобы у него был смысл, он должен применяться, — заявила Пашупати Кунвар, активно защищающая права женщин.