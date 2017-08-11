"А вас, Штирлиц, я попрошу остаться". 44 года фильму "17 мгновений весны"

11 августа 1973 года в СССР начали показ военной драмы, на которой выросло несколько поколений.

44 года легендарному фильму "17 мгновений весны" Фото: © КиноПоиск. Кадр из фильма

Двенадцатисерийный советский художественный телефильм режиссёра Татьяны Лиозновой был снят по одноимённому роману писателя Юлиана Семёнова. Военная драма о советском разведчике, внедрённом в высшее руководство гитлеровской Германии, практически мгновенно завоевала любовь миллионов советских зрителей.

Почти сразу же после премьеры фильма, состоявшейся 11 августа 1973 года, советские киноактёры Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой и Олег Табаков превратились в звёзд первой величины. Не менее запоминающейся кинокритики назвали и музыку, написанную специально для фильма Микаэлом Таривердиевым на стихи Роберта Рождественского. Музыкальную композицию "Не думай о секундах с высока" большинство современников узнаёт практически с первых нот.