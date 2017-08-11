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Опубликовано 11 августа 2017, 09:24

Titanfall: Assault вышла на мобильных устройствах

Фото &copy; NEXON M INC.

Фото © NEXON M INC.

Стратегия в реальном времени с элементами карточной игры доступна на iOS и Android.

Студия Respawn Entartainment выпустила условно-бесплатную игру во вселенной Titanfall. Titanfall: Assault разрабатывалась совместно со студией Particle City.

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Titanfall: Assault теперь доступна на iOS и Android

Фото © NEXON M INC.

В мобильной игре пользователи должны будут воевать друг с другом, используя колоду карт. Карты делятся на три типа: карты поддержки, Пилоты и Титаны.

Цель матча — захват трёх ключевых точек или уничтожение турели, которая расположена на базе врага. Пользователи могут размещать карты на поле боя и управлять ими в режиме реального времени.

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Сергей Сурепин
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