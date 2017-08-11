Titanfall: Assault вышла на мобильных устройствах

Стратегия в реальном времени с элементами карточной игры доступна на iOS и Android.

Студия Respawn Entartainment выпустила условно-бесплатную игру во вселенной Titanfall. Titanfall: Assault разрабатывалась совместно со студией Particle City.

Titanfall: Assault теперь доступна на iOS и Android Фото © NEXON M INC.

В мобильной игре пользователи должны будут воевать друг с другом, используя колоду карт. Карты делятся на три типа: карты поддержки, Пилоты и Титаны.