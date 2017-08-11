Titanfall: Assault вышла на мобильных устройствах
Фото © NEXON M INC.
Стратегия в реальном времени с элементами карточной игры доступна на iOS и Android.
Студия Respawn Entartainment выпустила условно-бесплатную игру во вселенной Titanfall. Titanfall: Assault разрабатывалась совместно со студией Particle City.
Titanfall: Assault теперь доступна на iOS и Android
Фото © NEXON M INC.
В мобильной игре пользователи должны будут воевать друг с другом, используя колоду карт. Карты делятся на три типа: карты поддержки, Пилоты и Титаны.
Цель матча — захват трёх ключевых точек или уничтожение турели, которая расположена на базе врага. Пользователи могут размещать карты на поле боя и управлять ими в режиме реального времени.