Авторы Rainbow Six Siege рассказали о запуске выделенных серверов

До этого разработчики выпустили небольшое обновление, которое подготовило игру к изменениям.

Студия Ubisoft объявила о запуске выделенных серверов для Rainbow Six Siege. В этом месяце начнётся третий сезон в шутере.

У Rainbow Six Siege появятся выделенные серверы Фото © Ubisoft Entertainment

Разработчики добавят в шутер возможность играть во все режимы на выделенных серверах. Они заменят одноранговую сеть, которая есть в игре сейчас. Также авторы обновят систему коммуникации игроков.