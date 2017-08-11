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Опубликовано 11 августа 2017, 09:57

Авторы Rainbow Six Siege рассказали о запуске выделенных серверов

Фото &copy; Ubisoft Entertainment

Фото © Ubisoft Entertainment

До этого разработчики выпустили небольшое обновление, которое подготовило игру к изменениям.

Студия Ubisoft объявила о запуске выделенных серверов для Rainbow Six Siege. В этом месяце начнётся третий сезон в шутере.

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У Rainbow Six Siege появятся выделенные серверы

Фото © Ubisoft Entertainment

Разработчики добавят в шутер возможность играть во все режимы на выделенных серверах. Они заменят одноранговую сеть, которая есть в игре сейчас. Также авторы обновят систему коммуникации игроков.

По словам разработчиков, выделенные серверы будут поддерживать PvE-режим под названием "Антитеррор".

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Сергей Сурепин
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