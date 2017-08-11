Авторы Rainbow Six Siege рассказали о запуске выделенных серверов
Фото © Ubisoft Entertainment
До этого разработчики выпустили небольшое обновление, которое подготовило игру к изменениям.
Студия Ubisoft объявила о запуске выделенных серверов для Rainbow Six Siege. В этом месяце начнётся третий сезон в шутере.
У Rainbow Six Siege появятся выделенные серверы
Фото © Ubisoft Entertainment
Разработчики добавят в шутер возможность играть во все режимы на выделенных серверах. Они заменят одноранговую сеть, которая есть в игре сейчас. Также авторы обновят систему коммуникации игроков.
По словам разработчиков, выделенные серверы будут поддерживать PvE-режим под названием "Антитеррор".