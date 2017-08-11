Hearthstone получила новое дополнение
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Новый контент "Рыцари ледяного трона" доступен как для американских, так и для европейских игроков.
Студия Blizzard объявила о выходе дополнения "Рыцари ледяного трона" к Hearthstone. Разработчики добавили в игру 135 новых карт.
Blizzard выпустила новое дополнение к Hearthstone
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Также пользователи получили несколько однопользовательских миссий. За их прохождение можно будет получить дополнительные наборы карт.
Среди нововведений появились специальные карты героев легендарной редкости. Благодаря этим картам можно будет превращать персонажей в "мёртвые" версии себя, тем самым делая их сильнее.