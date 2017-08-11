Hearthstone получила новое дополнение

Новый контент "Рыцари ледяного трона" доступен как для американских, так и для европейских игроков.

Студия Blizzard объявила о выходе дополнения "Рыцари ледяного трона" к Hearthstone. Разработчики добавили в игру 135 новых карт.

Blizzard выпустила новое дополнение к Hearthstone Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Также пользователи получили несколько однопользовательских миссий. За их прохождение можно будет получить дополнительные наборы карт.