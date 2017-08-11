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Опубликовано 11 августа 2017, 10:42

Авторы Overwatch анонсировали новый режим

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayOverwatch

Скриншот видео youtube.com/PlayOverwatch

Многопользовательский шутер от студии Blizzard получит режим Deathmatch, отличающийся от привычной концепции.

Студия Blizzard анонсировала новый режим для Overwatch. Многопользовательский шутер получит режим Deathmatch.

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В Overwatch появится режим Deathmatch

Скриншот видео youtube.com/PlayOverwatch

В командном поединке участие смогут принимать до 12 человек. Для победы придётся набрать 30 очков.

Сейчас режим Deathmatch доступен на тестовых серверах Overwatch для ПК-версии.

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Сергей Сурепин
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