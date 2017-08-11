Авторы Overwatch анонсировали новый режим
Скриншот видео youtube.com/PlayOverwatch
Многопользовательский шутер от студии Blizzard получит режим Deathmatch, отличающийся от привычной концепции.
Студия Blizzard анонсировала новый режим для Overwatch. Многопользовательский шутер получит режим Deathmatch.
В Overwatch появится режим Deathmatch
Скриншот видео youtube.com/PlayOverwatch
В командном поединке участие смогут принимать до 12 человек. Для победы придётся набрать 30 очков.
Сейчас режим Deathmatch доступен на тестовых серверах Overwatch для ПК-версии.