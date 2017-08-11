Энтузиаст превращает город из GTA V в Лондон

Пользователь пока добавил в игру только несколько достопримечательностей столицы Великобритании.

Модификация получила название GTA 5 Project London. Автор занимается проектом уже несколько месяцев. В игре появилась пара объектов, которые находятся в Лондоне.

Фанат переносит Лондон в GTA V Фото: © Flickr/Skush ™

Сейчас в модификации есть аэропорт Хитроу, лондонские пожарные станции, Королевский лондонский госпиталь, стадион "Уэмбли", а также городской район Челси. В игре уже можно увидеть служебные автомобили скорой помощи, полиции и пожарных.