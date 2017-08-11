Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 августа 2017, 11:11

Энтузиаст превращает город из GTA V в Лондон

Пользователь пока добавил в игру только несколько достопримечательностей столицы Великобритании.

Модификация получила название GTA 5 Project London. Автор занимается проектом уже несколько месяцев. В игре появилась пара объектов, которые находятся в Лондоне.

image

Фанат переносит Лондон в GTA V

Фото: © Flickr/Skush ™

Сейчас в модификации есть аэропорт Хитроу, лондонские пожарные станции, Королевский лондонский госпиталь, стадион "Уэмбли", а также городской район Челси. В игре уже можно увидеть служебные автомобили скорой помощи, полиции и пожарных.

Энтузиаст планирует полностью воссоздать в игре Лондон.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • модификации
  • gtav
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar