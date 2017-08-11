Guerrilla Games ещё может вернуться к серии Killzone

В этом году Guerrilla Games, известная по серии фантастических шутеров Killzone, выпустила совершенно новую игру Horizon: Zero Dawn. Постапокалиптический экшен стал финансовым успехом и получил хорошие отзывы от прессы. В связи с этим фанаты Killzone стали подозревать, что студия больше не вернётся к этой серии.

Руководитель студии Герман Хульст решил ответить на эти опасения. По его словам, Guerrilla Games было нелегко создать что-то совершенно новое после многолетней работы над Killzone. Хульст заявил, что пока рано говорить, уйдёт ли серия Killzone в небытие из-за нового хита студии. Он и остальная команда очень любят эту серию и разделяют в этом страсть с многочисленными фанатами.

Уже 7 ноября этого года Guerrilla Games выпустит дополнение The Frozen Wilds для Horizon: Zero Dawn.