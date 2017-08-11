Twitch выпустил компьютерное приложение для просмотра игровых стримов

Бета-тестирование приложения Twitch для компьютеров началось ещё в марте, а теперь состоялся его официальный релиз. Оно позволяет просматривать трансляции, отправлять пожертвования стримерам и общаться в чатах.

Главной функцией приложения, недоступной через сайт Twitch, стала возможность создавать сообщества, участники которых могут в любое время переписываться и общаться посредством голосовой связи.

Также важной частью программы оказалась возможность приобретать некоторые игры для PC прямо через приложение Twitch. Это рассчитано на привлечение новых покупателей, которые смогут приобрести видеоигры, заинтересовавшие их во время просмотра трансляций.