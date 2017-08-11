Объявлены системные требования для South Park: The Fractured But Whole

До выхода South Park: The Fractured But Whole остаётся чуть больше двух месяцев, и Ubisoft наконец определилась с системными требованиями, необходимыми для запуска игры на PC.

Для прохождения игры на минимальных настройках потребуются: операционная система Windows 7 или новее, процессор Intel Core i5 2400 или AMD FX 4320, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti или AMD Radeon HD 7850 и 6 Гбайт оперативной памяти. Для комфортной игры на максимальных настройках необходимы процессор Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 или AND Radeon R9 280X как минимум с 2 ГБ видеопамяти и 8 ГБ оперативной памяти.

South Park: The Fractured But Whole выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 октября этого года.