В Глазго участникам ежегодного фестиваля волынки окрасили бороды в клетку

В Глазго проходят музыкальный фестиваль Piping Live и чемпионат мира по игре на волынке. Для полного погружения в атмосферу праздника мужчинам предлагается окрасить свои роскошные бороды в клетку.