В Глазго участникам ежегодного фестиваля волынки окрасили бороды в клетку
В Глазго проходят музыкальный фестиваль Piping Live и чемпионат мира по игре на волынке. Для полного погружения в атмосферу праздника мужчинам предлагается окрасить свои роскошные бороды в клетку.
Идея пришла в голову команде из компании по уходу за бородой Braw Beard Oils. А поддержал её организатор фестиваля волынки Эмми Лоу.
Мы хотим привлечь таким способом как можно больше людей и поднять им настроение
Бороды участникам фестиваля окрашивают по их желанию. Главное, чтобы на бороде была именно клетка.
Фестиваль волынки проходит ежегодно в августе с 1930 года. В мероприятии принимают участие лучшие музыкальные оркестры станы и мира.