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Опубликовано 12 августа 2017, 15:30

В Глазго участникам ежегодного фестиваля волынки окрасили бороды в клетку

В Глазго проходят музыкальный фестиваль Piping Live и чемпионат мира по игре на волынке. Для полного погружения в атмосферу праздника мужчинам предлагается окрасить свои роскошные бороды в клетку.

Идея пришла в голову команде из компании по уходу за бородой Braw Beard Oils. А поддержал её организатор фестиваля волынки Эмми Лоу.

Мы хотим привлечь таким способом как можно больше людей и поднять им настроение

Эмми Лоу

Бороды участникам фестиваля окрашивают по их желанию. Главное, чтобы на бороде была именно клетка.

Фестиваль волынки проходит ежегодно в августе с 1930 года. В мероприятии принимают участие лучшие музыкальные оркестры станы и мира.

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Яна Недомолкина
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