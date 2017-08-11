В No Man's Sky появится мультиплеер

Одной из ключевых особенностей Atlas Rises стала сюжетная кампания на 30 часов, во время которой игрок будет исследовать космос, встретит новую расу и узнает некоторые тайны мира No Man's Sky. Вместе с этим в игре появится новая система заданий, благодаря которой можно будет получать щедрые награды, выполняя различные поручения.

Другим важным аспектом обновления стала улучшенная графическая составляющая No Man's Sky. Авторы переработали все текстуры, чтобы виртуальный мир выглядел более красиво, отвечая современным стандартам индустрии. Также у игроков появится возможность изменять ландшафт планет по своему желанию.

Наконец студия Hello Games реализовала давно обещанную функцию мультиплеера, которую разработчики называют "совместным исследованием". Теперь до 16 игроков смогут видеть друг друга в виде летающих сфер и общаться посредством голосовой связи. Встретиться со знакомыми в безграничном мире No Man's Sky будет проще благодаря новой системе порталов.