На Nintendo подали в суд из-за дизайна консоли Switch
Фото: © flickr.com/Marco Verch
Японскую компанию Nintendo обвиняют в краже идеи для гибридной консоли Nintendo Switch.
Производитель аксессуаров Gamevice подал в суд на Nintendo за кражу идей компании для дизайна консоли Switch. По заявлению Gamevice, в основу дизайна Switch легла идея контроллера Wikipad. Так называется контроллер, который Gamevice разработала специально для использования с планшетами.
На Nintendo подали в суд из-за дизайна консоли Switch
Фото: © flickr.com/Marco Verch
Принципы работы контроллеров Switch и Wikipad схожи: они прикрепляются по бокам к экрану, превращая его в единое игровое устройство. Однако в случае со Switch контроллеры надеваются через специальные рельсы по бокам экрана, а Wikipad просто цепляется поверх. Также Switch можно использовать и отсоединив боковые элементы — такой возможности Wikipad не предусматривает.
Nintendo работала над идеей Switch уже много лет. Изначально версия отсоединяющихся контроллеров рассматривалась ещё при создании консоли Wii U в 2012 году. Вероятно, японская компания сможет без проблем защитить себя в суде.