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Опубликовано 11 августа 2017, 18:19

На Nintendo подали в суд из-за дизайна консоли Switch

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Marco Verch

Фото: © flickr.com/Marco Verch

Японскую компанию Nintendo обвиняют в краже идеи для гибридной консоли Nintendo Switch.

Производитель аксессуаров Gamevice подал в суд на Nintendo за кражу идей компании для дизайна консоли Switch. По заявлению Gamevice, в основу дизайна Switch легла идея контроллера Wikipad. Так называется контроллер, который Gamevice разработала специально для использования с планшетами.

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На Nintendo подали в суд из-за дизайна консоли Switch

Фото: © flickr.com/Marco Verch

Принципы работы контроллеров Switch и Wikipad схожи: они прикрепляются по бокам к экрану, превращая его в единое игровое устройство. Однако в случае со Switch контроллеры надеваются через специальные рельсы по бокам экрана, а Wikipad просто цепляется поверх. Также Switch можно использовать и отсоединив боковые элементы — такой возможности Wikipad не предусматривает.

Nintendo работала над идеей Switch уже много лет. Изначально версия отсоединяющихся контроллеров рассматривалась ещё при создании консоли Wii U в 2012 году. Вероятно, японская компания сможет без проблем защитить себя в суде.

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Станислав Погорский
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