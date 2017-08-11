Майнеры обогатили компанию Nvidia

Производитель видеокарт Nvidia отчитался о существенном росте доходов по итогам второго финансового квартала. Об этом сообщает Reuters.

За минувший отчётный период выручка Nvidia выросла на 56% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла $2,23 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась более чем вдвое, составив $583 млн.

Выручка в сегменте OEM, который включает в себя в том числе и видеокарты, используемые в майнинговых фермах, выросла на 54% и составила $251 млн. Как отмечает финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, столь оптимистичные показатели во многом связаны с ажиотажем вокруг добычи криптовалют.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что рост популярности майнинга повлиял на прибыль компании. При этом потребность криптовалютного рынка в графических решениях Nvidia со временем будет только увеличиваться, подчеркнул он.

Несмотря на рост прибыли, ценные бумаги компании после основной торговой сессии на бирже NASDAQ упали более чем на 7% — до $152,5 за акцию. По мнению экспертов, это связано с тем, что Nvidia не оправдала ожиданий по доходам от решений для автономных автомобилей и дата-центров.