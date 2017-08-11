На сафари в Танзании бегемот убил 75-летнюю американскую туристку

В Танзании 75-летняя гражданка США Кэрол Киркен погибла после того, как была атакована бегемотом. Американка отдыхала в этой стране вместе со своим сыном, и, после того как на неё напало травоядное, она умерла у него на руках, пишут Daily News.

Киркен являлась известным в Мичигане общественным деятелем. При этом такие большие животные, как бегемоты и слоны, всегда её впечатляли. Об африканских животных она даже написала несколько восторженных постов на своих страницах в соцсетях.