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Регион
Опубликовано 11 августа 2017, 23:16

На сафари в Танзании бегемот убил 75-летнюю американскую туристку

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В Танзании 75-летняя гражданка США Кэрол Киркен погибла после того, как была атакована бегемотом. Американка отдыхала в этой стране вместе со своим сыном, и, после того как на неё напало травоядное, она умерла у него на руках, пишут Daily News.

Киркен являлась известным в Мичигане общественным деятелем. При этом такие большие животные, как бегемоты и слоны, всегда её впечатляли. Об африканских животных она даже написала несколько восторженных постов на своих страницах в соцсетях.

— Имея за плечами 75 прожитых лет, она решительно стремилась прожить до своего столетия. Кэрол наверняка добилась бы этого, если бы не эта трагедия, — написали скорбящие родственники женщины на открытках к её похоронам.

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Кирилл Бондарь
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