На сафари в Танзании бегемот убил 75-летнюю американскую туристку
Фото: Facebook
В Танзании 75-летняя гражданка США Кэрол Киркен погибла после того, как была атакована бегемотом. Американка отдыхала в этой стране вместе со своим сыном, и, после того как на неё напало травоядное, она умерла у него на руках, пишут Daily News.
Киркен являлась известным в Мичигане общественным деятелем. При этом такие большие животные, как бегемоты и слоны, всегда её впечатляли. Об африканских животных она даже написала несколько восторженных постов на своих страницах в соцсетях.
— Имея за плечами 75 прожитых лет, она решительно стремилась прожить до своего столетия. Кэрол наверняка добилась бы этого, если бы не эта трагедия, — написали скорбящие родственники женщины на открытках к её похоронам.