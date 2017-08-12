Кончита Вурст заступилась за музыкантов из Сирии, которым отказали в выдаче виз

Состоящая из сирийских артистов группа Basalt должна была выступать вместе с Кончитой на фестивале в Эдинбурге, однако шоу сорвалось.

Поп-исполнитель из Австрии Томас Нойвирт, известный в творческой среде как Кончита Вурст, заявил об отмене своего выступления на фестивале в шотландском Эдинбурге. Это произошло после того, как участникам сирийской группы Basalt, которые должны были выступать с Нойвиртом, отказали в выдаче виз.

Выступление Кончиты Вурст было запланировано на вечер 11 августа — предполагалось, что в рамках фестиваля будет презентован новый европейский альбом песен, записанный вместе с участниками базирующейся в Вене группы Basalt.

Однако всем трём сирийским музыкантам в выдаче виз было отказано. При этом организаторы концерта ранее подтверждали, что въезд группе будет разрешён. В итоге Нойвирт решил отменить концерт.