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Опубликовано 12 августа 2017, 00:51

Кончита Вурст заступилась за музыкантов из Сирии, которым отказали в выдаче виз

Фото: &copy; Instagram/Conchita Wurst

Фото: © Instagram/Conchita Wurst

Состоящая из сирийских артистов группа Basalt должна была выступать вместе с Кончитой на фестивале в Эдинбурге, однако шоу сорвалось.

Поп-исполнитель из Австрии Томас Нойвирт, известный в творческой среде как Кончита Вурст, заявил об отмене своего выступления на фестивале в шотландском Эдинбурге. Это произошло после того, как участникам сирийской группы Basalt, которые должны были выступать с Нойвиртом, отказали в выдаче виз.

Выступление Кончиты Вурст было запланировано на вечер 11 августа — предполагалось, что в рамках фестиваля будет презентован новый европейский альбом песен, записанный вместе с участниками базирующейся в Вене группы Basalt.

Однако всем трём сирийским музыкантам в выдаче виз было отказано. При этом организаторы концерта ранее подтверждали, что въезд группе будет разрешён. В итоге Нойвирт решил отменить концерт.

— Мы очень разочарованы известием о том, что сирийские музыканты не добились успеха в деле получения виз для выступления на концерте, — гласит релиз организаторов шоу.

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Кирилл Бондарь
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