Искусственный интеллект впервые победил одного из лучших игроков мира в Dota 2

Геймер проиграл две партии, а третью и вовсе отказался проводить, назвав игру против бота издевательством.

Один из лучших игроков мира в Dota 2 украинец Данил Ишутин по прозвищу Dendi потерпел разгромное поражение в матче один на один от бота, разработанного компанией Open AI.

Как сообщает издание Business Insider, встреча закончилась со счётом 2:0, причём во второй партии киберспортсмен сдался, а третью и вовсе отказался играть. "Прекратите издеваться надо мной", — попросил Ишутин.

Перед матчем технический директор компании Open AI Грег Брокман рассказал, что искусственный интеллект уже сыграл в Dota 2 больше партий, чем любой профессиональный спортсмен, причём бот способен анализировать игру соперника и самообучаться.

Один из инвесторов Open AI — миллиардер Илон Маск на своей странице в "Твиттере" написал о победе бота, отметив, что победа в Dota 2 была гораздо сложнее, чем в традиционных настольных играх вроде шахмат и го, где искусственный интеллект уже демонстрировал своё превосходство над человеком.

В то же время предприниматель заявил, что искусственный интеллект представляет для человечества гораздо более серьёзную угрозу, чем Северная Корея.