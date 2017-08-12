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Опубликовано 12 августа 2017, 03:21

Искусственный интеллект впервые победил одного из лучших игроков мира в Dota 2

Данил Ишутин. Фото: &copy; VK/Данил Ишутин

Данил Ишутин. Фото: © VK/Данил Ишутин

Геймер проиграл две партии, а третью и вовсе отказался проводить, назвав игру против бота издевательством.

Один из лучших игроков мира в Dota 2 украинец Данил Ишутин по прозвищу Dendi потерпел разгромное поражение в матче один на один от бота, разработанного компанией Open AI.

Как сообщает издание Business Insider, встреча закончилась со счётом 2:0, причём во второй партии киберспортсмен сдался, а третью и вовсе отказался играть. "Прекратите издеваться надо мной", — попросил Ишутин.

Перед матчем технический директор компании Open AI Грег Брокман рассказал, что искусственный интеллект уже сыграл в Dota 2 больше партий, чем любой профессиональный спортсмен, причём бот способен анализировать игру соперника и самообучаться.

Один из инвесторов Open AI — миллиардер Илон Маск на своей странице в "Твиттере" написал о победе бота, отметив, что победа в Dota 2 была гораздо сложнее, чем в традиционных настольных играх вроде шахмат и го, где искусственный интеллект уже демонстрировал своё превосходство над человеком.

В то же время предприниматель заявил, что искусственный интеллект представляет для человечества гораздо более серьёзную угрозу, чем Северная Корея.

— Если вас до сих пор не волнуют вопросы безопасности при использовании искусственного интеллекта, вам стоило бы начать переживать, — резюмировал Маск.

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Кирилл Бондарь
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