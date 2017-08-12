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Регион
Опубликовано 12 августа 2017, 11:09

Кения бушует. После выборов президента в стране начались беспорядки

Фото:&nbsp;&copy; REUTERS/Thomas Mukoya

Фото: © REUTERS/Thomas Mukoya

Действующий глава государства Ухуру Кениата победил на голосовании, набрав 54,27% голосов. Таким образом, он был переизбран на второй пятилетний срок.

Массовые беспорядки начались в нескольких кенийских городах после оглашения результатов президентских выборов. По информации СМИ, погибло уже как минимум два человек, есть раненые.

В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Стражи порядка применили огнестрельное оружие.

Дело в том, что оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Они сообщили, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке и теперь результаты подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.

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Евгений Грин
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