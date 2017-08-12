Кения бушует. После выборов президента в стране начались беспорядки

Действующий глава государства Ухуру Кениата победил на голосовании, набрав 54,27% голосов. Таким образом, он был переизбран на второй пятилетний срок.

Массовые беспорядки начались в нескольких кенийских городах после оглашения результатов президентских выборов. По информации СМИ, погибло уже как минимум два человек, есть раненые.

В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Стражи порядка применили огнестрельное оружие.