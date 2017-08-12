Кения бушует. После выборов президента в стране начались беспорядки
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Действующий глава государства Ухуру Кениата победил на голосовании, набрав 54,27% голосов. Таким образом, он был переизбран на второй пятилетний срок.
Массовые беспорядки начались в нескольких кенийских городах после оглашения результатов президентских выборов. По информации СМИ, погибло уже как минимум два человек, есть раненые.
В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицией. Стражи порядка применили огнестрельное оружие.
Дело в том, что оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Они сообщили, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке и теперь результаты подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.