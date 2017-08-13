Позорная стена, или Кто и как разделил Берлин на две части

По соглашениям, заключённым союзниками по антигитлеровской коалиции в годы войны, побеждённая Германия делилась на зоны оккупации. Хотя столицу Третьего рейха — Берлин штурмовали только советские войска, зоны оккупации были созданы и там. СССР занял восточную часть города, американцы — юго-западную, англичане — западную, а французы получили под свой контроль северо-западный участок.

Поначалу город сообща управлялся союзническим Контрольным советом, в который входили представители всех четырёх сторон. Граница между западной и восточной частями города в первое время была чисто условной. Позднее на её месте появилась разделительная линия с контрольно-пропускными пунктами. Впрочем, она распространялась не на всю протяжённость границы. Режим пересечения был свободным, жители разных частей Берлина спокойно перемещались по городу, ходили в гости к друзьям и на работу из западной в восточную часть и наоборот.

Отношения между союзниками стали портиться очень быстро. Поначалу они не затронули Берлин, касаясь только немецких территорий. Союзники под предлогом более эффективной экономической деятельности объединили свои зоны оккупации сначала в Бизонию, а затем и Тризонию.

В 1948 году в Лондоне состоялось совещание представителей шести западных держав, которое выработало механизмы возрождения немецкой государственности. Это было враждебно воспринято в Кремле, и СССР (представителей которого даже не пригласили) в знак протеста бойкотировал деятельность в Контрольном совете.

Летом того же года союзники без согласования с Москвой провели денежную реформу в Тризонии. Поскольку восточная и западная части Берлина в то время ещё были связаны экономически, в СССР сепаратную денежную реформу расценили как попытку саботажа (реформа заставила западных берлинцев "сбрасывать" деньги в восточной части, где ещё сохранялось хождение старых денег) и на несколько дней полностью закрыли сообщение между частями города. Эти события вошли в историю как блокада Западного Берлина и весьма негативно отразились на имидже Советского Союза. Хотя ни голода, ни даже намёка на него в западной части города не было, весь мир обошли кадры "изюмных бомбардировок", когда американские самолёты на парашютиках сбрасывали сладости радующимся берлинским детям.

Блокада Западного Берлина привела к тому, что окончательное размежевание было лишь вопросом времени. В 1949 году западные союзники восстановили государственность немцев, создав ФРГ.

СССР с опозданием на полгода провозгласил ГДР. Незадолго до своей смерти Сталин предпринял последнюю попытку урегулировать вопрос. Он предложил западным союзникам объединить Германию в одно государство, но при категорическом условии её нейтрального и внеблокового статуса. Однако американцы, для которых Западная Германия была главным форпостом в Европе, опасались утери контроля, поэтому соглашались только при условии, что Германия сможет добровольно присоединиться к НАТО. Если, конечно, у неё возникнет такое желание. Но на это не мог дать согласия уже СССР.

Вместо сближения произошло окончательное размежевание. ФРГ принципиально не признавала существования ГДР, даже на картах её территории обозначались как немецкие, но находящиеся под советским контролем. Западная Германия автоматически разрывала дипломатические отношения с любой страной, признававшей существование ГДР, вплоть до начала 70-х годов.

Вольный город Берлин

В 1958 году Никита Хрущёв предпринял попытку решения немецкого вопроса. Он сделал западным союзникам предложение, ставшее известным как Берлинский ультиматум. Идея Хрущёва сводилась к следующему: западная часть Берлина объявляется независимым вольным городом. Союзники покидают зону оккупации и передают управление под контроль независимой гражданской администрации. СССР и союзники берут на себя обязательство не вмешиваться в жизнь вольного города, жители которого сами выбирают его экономический и политический уклад. В противном случае СССР грозился передать контроль над границей властям ГДР, которые ужесточат его.

Англичане к хрущёвскому предложению отнеслись скорее нейтрально и были готовы к дальнейшему обсуждению предложения на компромиссных условиях, которые устроят всех. Однако американская сторона была резко против. В случае удовлетворения этого предложения Западный Берлин оказывался островком, со всех сторон окружённым территорией ГДР. В этих условиях его независимость и экономическое развитие напрямую зависели от Восточной Германии и вполне очевидно, что со временем он был бы либо полностью поглощён, либо взят под контроль.

Хрущёв несколько раз переносил сроки окончательного принятия решения, пытаясь договориться о встречах с западными союзниками. Но стороны так и не пришли к компромиссу. В апреле 1961 года он заявил, что до конца года полный контроль над Восточным Берлином будет передан администрации ГДР.

Бегство из республики

Опасаясь, что сообщение между частями города вскоре будет прекращено, многие жители восточной части города решили воспользоваться последним шансом перебежать на запад. Бегство восточных немцев в западную часть было весьма распространено с первых лет оккупации. Тогда сообщение между частями страны ещё было свободным. Из восточной зоны оккупации в западную перебралось несколько сотен тысяч человек. Особенностью этого бегства было то, что значительная часть беглецов являлись высококлассными специалистами. Они не желали жить в советской системе ценностей с массой ограничений как политического, так и экономического характера.

Разумеется, бежал и крупный бизнес, существование которого в советской системе было не предусмотрено. Так, почти все заводы концерна Auto Union оказались в советской зоне оккупации. Но всё их руководство и почти все сотрудники успели перебраться в западную часть, где возобновили дело. Так появился всемирно известный автоконцерн Audi.

Бегством из ГДР в Кремле были обеспокоены уже давно. После смерти Сталина Берия предложил кардинально решить немецкую проблему. Но не так, как можно было бы предположить, исходя из его имиджа. Он предложил вообще не спешить с установлением в ГДР социалистической экономики, сохранив капиталистическую. Также предлагалось развивать лёгкую промышленность в противовес тяжёлой (при Сталине было наоборот). Позднее на суде это ставили Берии в вину.

Свободное сообщение между ГДР и ФРГ было прекращено ещё при жизни Сталина, в 1952 году. Однако Берлина эти ограничения не касались, его жители по-прежнему перемещались между зонами. Только за половину 1961 года из Восточного Берлина бежало порядка 200 тысяч жителей. А в последний месяц свободного перемещения перебежчиками стали 30 тысяч человек.

Начало строительства

12 августа 1961 года власти ГДР объявили о закрытии сообщения между восточной и западной частями города. Все городские коммунисты, полицейские и некоторые служащие были мобилизованы на ночную охрану "границы". Они растянулись в живую цепь, никого не пропуская. Неподалёку от них стояли войска.

Власти ГДР обвинили ФРГ в провокациях, акциях саботажа и попытках дестабилизации обстановки. Они также выразили своё негодование переманиванием восточных берлинцев в западный сектор, что вело к срыву экономических планов ГДР и финансовому ущербу. Под этим предлогом ночью 13 августа 1961 года началось возведение стены, которая разделяла город на две части.

На протяжении двух дней охрана границы никого не пропускала ни на одну сторону. Одновременно линия границы обносилась колючей проволокой. Возведение бетонных заграждений началось только 15 августа.

Граница была полностью закрыта, никто не должен был уйти из Восточного Берлина и попасть туда. Были перекрыты даже линии метро и железной дороги, соединявшие западную и восточную части города.

Третья мировая близко

Возведение Берлинской стены привело к серьёзному политическому кризису, который едва не обернулся полномасштабным военным столкновением. В ответ на начало строительства укреплений в США был объявлен набор резервистов. Затем в принудительном порядке был продлён на один год срок службы офицеров, которые должны были уволиться в запас. В Западный Берлин дополнительно было переброшено полторы тысячи американских солдат, с перспективой переброски дивизии. Отдельные части были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

24 августа американские военные при поддержке танков были выстроены вдоль строящейся стены. В ответ в Советской армии также были отменены увольнения в запас. Через несколько дней началось наращивание военного контингента в западной части города. К октябрю он был дополнительно увеличен на 40 тысяч солдат. Создавалась взрывоопасная ситуация, которая грозила перерасти в военный конфликт.

Наиболее близко к горячей фазе конфликт подошёл 26 октября 1961 года. Со стороны американского КПП "Чарли" к стене подъехало несколько бульдозеров под прикрытием 10 танков. Советская сторона, опасаясь, что американцы попытаются снести части стены, отправила к КПП несколько советских танков. Эти события вошли в историю как танковое противостояние.

Американские и советские боевые машины всю ночь простояли друг напротив друга, не предпринимая никаких действий. Любое неосторожное движение могло привести к самым серьёзным последствиям. Танкисты простояли так целые сутки. Только утром 28 октября советская сторона отвела машины. Американцы поступили аналогичным образом. Угроза военного столкновения на время миновала.

Антифашистский оборонительный вал

В ГДР стена долгое время именовалась Антифашистским оборонительным валом. Что намекало на необходимость возведения этого укрепления с целью защиты от попыток западногерманских "фашистов" помешать народоправию в ГДР. В Западной Германии её долгое время именовали Позорной стеной. Это продолжалось на протяжении 10 лет. В начале 70-х ГДР и ФРГ признали друг друга и начался постепенный процесс разрядки. Поэтому обидные друг для друга именования стены стали исчезать из официальных заявлений.

Однако стена оставалась и даже совершенствовалась. Поначалу это были незначительные укрепления. На отдельных участках дело ограничивалось простыми спиралями Бруно из колючей проволоки, которые можно было перепрыгнуть при должной сноровке. Поэтому основные заградительные функции выполняли солдаты армии ГДР, которые имели право стрелять на поражение в нарушителей границы. Правда, это правило распространялось только на восточных берлинцев. Западные берлинцы, желавшие проделать путь в обратном направлении, не обстреливались. Хотя гораздо большее распространение получило бегство с востока на запад, отдельные случаи бегства в противоположном направлении также происходили.

Впрочем, чаще всего прыгуны через стену, как их называли, не имели никаких политических и экономических мотивов. В основном это были нетрезвые молодые люди, которые из хулиганских побуждений или чтобы впечатлить друзей демонстрацией своей удали перебирались через стену. Чаще всего их задерживали и после допроса выдворяли обратно.

Несмотря на постепенное сближение двух Германий стена вскоре превратилась в настоящий шедевр фортификации. К концу 70-х годов она стала практически непреодолимым препятствием. Если смотреть со стороны Восточного Берлина, то сначала потенциальным беглецам необходимо было преодолеть бетонную стену либо заграждения из колючей проволоки. Сразу за ними начинался сплошной ряд противотанковых ежей. Миновав их, беглецы вновь оказывались перед заграждением из колючей проволоки, которая была оборудована сигнализацией, оповещавшей патрули о нарушении границы.

Дальше располагалась зона патрулирования, по которой передвигались пешие и автомобильные охранники. За ней располагался заградительный ров, глубиной от трёх до пяти метров. Потом следовала контрольно-следовая полоса из песка, которая освещалась мощными фонарями, расположенными через несколько метров друг от друга. И, наконец, стена из бетонных блоков высотой 3,6 метра, на вершине которых устанавливались цилиндрические барьеры из асбестоцемента, чтобы не дать возможности зацепиться. В дополнение ко всему через каждые 300 метров располагались сторожевые вышки. На отдельных участках устанавливались даже противотанковые укрепления.

Пожалуй, это единственный в истории случай, когда столь основательный заградительный барьер был построен с целью воспрепятствовать бегству своих граждан, а не для того, чтобы защитить от вторжения незваных гостей.

Общая протяжённость стены составляла 106 километров. Бетонные блоки устанавливались на всём её протяжении, однако настолько хорошо она была укреплена только в самых потенциально опасных местах. В остальных частях какие-то элементы отсутствовали. Где-то не было колючей проволоки, где-то земляных рвов или сигнализации.

Дома, примыкавшие к пограничному заграждению, первоначально были выселены, а все окна и двери забетонированы. Позднее их и вовсе снесли.

Правом свободного перемещения по городу обладали только пенсионеры. А вот экономически активное население восточной части Берлина должно было получить специальный пропуск, который, однако, не разрешал постоянное проживание в другой части города. Между тем уже к моменту возведения берлинской стены уровень жизни в западной части Германии превышал показатели ГДР. И в дальнейшем этот разрыв только увеличивался.

Поток беглецов с возведением стены поредел, но не иссяк. Немцы шли на самые невероятные ухищрения, чтобы миновать стену. Они рыли огромные подземные туннели, использовали для бегства дельтапланы и воздушные шары. В связи с этим в уголовный кодекс была введена статья, карающая бегство из республики тюремным заключением.

Разрушение

Берлинская стена просуществовала почти три десятилетия. Ещё в середине 80-х строились планы её дальнейшего совершенствования с применением самых современных средств сигнализации и наблюдения. Однако начавшаяся волна бархатных революций в Европе резко изменила ситуацию. В начале 1989 года Венгрия в одностороннем порядке открыла границу с капиталистической Австрией. С этого момента стена превратилась в бессмысленный артефакт. Желающие выехать в ФРГ немцы просто приезжали в Венгрию и через её границу попадали в Австрию, откуда перебирались на запад Германии.

Власти ГДР под влиянием стремительно разворачивавшихся исторических процессов вынуждены были уступить. В ноябре 1989 года было объявлено о свободной выдаче виз всем желающим посетить западную часть Германии. А в декабре была демонтирована часть стены возле Бранденбургских ворот. Фактически 1989 год стал последним годом существования стены, хотя простояла она чуть дольше.

Укрепление снесли в конце 1990 года после объединения ГДР и ФРГ в одно государство. Лишь несколько её небольших участков было решено сохранить в память о символе холодной войны, разделявшем две политические и экономические системы на протяжении 30 лет.