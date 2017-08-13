Мао против Хрущёва. Как китайцы с русскими за Даманский воевали

Истории советской и китайской коммунистических партий неразрывно связаны друг с другом. Ведь китайская партия создавалась при непосредственном участии Коминтерна, который управлялся из Москвы.

Поначалу будущий лидер китайской партии Мао Цзэдун не находился в партии на первых ролях. Москва делала ставку на других людей — более лояльных и проверенных, уже прошедших обучение в специальных учебных заведениях на территории СССР. Вся история становления Мао — это борьба с конкурентами за власть в партии. В особенности, с "московской группой" в КПК (известной как группа 28 большевиков), которую он всеми правдами и неправдами стремился ослабить и лишить влияния.

Мао, уже выбившись на первые роли, очень тяготился опекой со стороны Москвы. При этом в сталинские времена эта опека имела характер не дружеских советов, а ультимативных приказов. Например, в конце 30-х он приказал китайским коммунистам объединиться с Гоминьданом (националистическая партия) для борьбы с японскими оккупантами. Мао, наоборот, хотел воевать с Гоминьданом за власть, а японцы до определенного момента его слабо интересовали.

Словом, Мао очень тяготился это опекой, но и порвать с Москвой не мог по понятным причинам. Именно от её поддержки зависела его судьба. Без поставки вооружений и военных советников из СССР Мао вряд ли сумел бы захватить власть и одолеть Гоминьдан. Но и после того, как КПК стала правящей партией в стране, Мао не мог отказаться от покровительства могущественного союзника. В Китае полностью отсутствовала промышленность и современные технологии. Средств на их закупку и строительство не было.

14 февраля 1950 года в Москве был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Договор получился несколько односторонним. СССР просто осыпал китайских друзей ворохом подарков, взамен не получив ничего. В обмен на китайскую лояльность СССР передавал под китайский контроль КВЖД, военную базу в Порт-Артуре, а также порт в Даляне. Советская сторона предоставляла Китаю льготный кредит в размере 300 млн долларов, а также отправляла в страну несколько тысяч квалифицированных специалистов, которые занимались индустриализацией Китая.

Китай, в свою очередь, не предлагал со своей стороны ничего, кроме своих штыков. Договор не имел для советской стороны никакой экономической пользы, одни убытки. По всей видимости, он заключался с исключительно геополитическими целями с расчетом на потенциальный мировой конфликт.

Конец великой дружбы

В левых кругах до сих пор популярно убеждение, что Мао очень дружил со Сталиным, но якобы не выдержал "хрущёвского предательства" и порвал с СССР все связи. На самом деле это явное лукавство.

Он действительно тяготился опекой Москвы ещё в сталинские времена, но тогда ещё не мог порвать с ней, не получив советской помощи в полном объеме. Поэтому и с Хрущёвым он поначалу очень даже неплохо сотрудничал. Более того, ему даже удалось продвинуться дальше, чем в сталинские времена, и выпросить у Москвы атомные технологии.

Чем сильнее становился Китай, тем чаще Мао начинал "покусывать" московских покровителей. Он то и дело позволял себе спорить с Москвой с позиций лучшего знания местных реалий.

Мао продолжал раскручивать СССР на подарки. Теперь он просил создать ему современный флот с новейшими атомными подводными лодками. Советские представители пытались найти какой-то компромисс хотя бы начального уровня, всё же просьба Мао была очень затратной.

К концу 50-х СССР начал переходить к политике "мирного сосуществования", что означало отказ от непременного конфликта с западными капиталистическими странами. На этом фоне жаждавший атомной войны Мао начал восприниматься в Москве как опасный сумасшедший.

Дипломат и видный востоковед Михаил Капица, несколько лет проработавший в дипломатической миссии в Китае, вспоминал о впечатлении, которое китайский лидер произвел в Москве, куда он прибыл на празднование 40-й годовщины революции: "Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал: пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен", — вещал он.

После того как Китай начал провокации на границе с Индией и едва не развязал конфликт с Тайванем, в Кремле поняли, что имеют дело с опасным человеком, которому не стоит доверять бомбу. Хрущёв начал притормаживать выполнение атомного соглашения. В ответ Мао разразился бранью в адрес Москвы, обвиняя её в ревизионизме, трусости и боязни империалистов. Хрущёв распорядился отозвать из Китая всех советских специалистов.

Мао возлагал большие надежды на Карибский конфликт. Хитрый китайский лидер рассчитывал, что глупые СССР и США испепелят друг друга в ядерной войне и новым мировым гегемоном станет Китай.

Но советские и американские лидеры сгорать в ядерном пламени не захотели. Поэтому Мао вновь обрушился с упрёками на "хрущёвских ревизионистов".

Чтобы подчеркнуть идеологическую окраску конфликта, он обвинял Кремль в развенчании сталинского культа личности. В конце концов Мао договорился до того, что "хрущёвские ревизионисты" реставрировали в СССР капитализм и отныне советские империалисты даже большие враги Китая, чем капиталисты.

Территориальный спор

В условиях начавшейся конфронтации китайцы стали прибегать к пограничным провокациям. На пограничных участках китайские крестьяне заходили на советскую территорию и вели там хозяйственную деятельность. Такое нередко случалось и раньше, ещё во времена дружеских отношений. Но тогда подобные инциденты были сравнительно редки и заканчивались мирно. По мере нарастания конфликта число нарушений границы выросло от нескольких десятков до нескольких тысяч. При этом китайцы отказывались выполнять требования советских пограничников и утверждали, что находятся на китайской территории.

Советская сторона предприняла попытку урегулировать территориальные споры. Однако переговоры о границе завершились безрезультатно. Китайцы утверждали, что Российская империя, воспользовавшись слабостью их страны, отторгла от них полтора миллиона квадратных километров в Приморье. Хотя китайская сторона обещала не выдвигать территориальных претензий, она требовала отразить в новом договоре неравноправность прежних пограничных договоров. СССР опасался ловушки и это требование удовлетворять не желал. Кроме того, китайцы требовали передвинуть границу на Памире, что также не устраивало СССР. Переговоры провалились.

Даманский

На протяжении 60-х годов китайцы неоднократно нарушали границу. Поначалу это делали крестьяне, позднее этим стали промышлять хунвейбины, изгнание которых нередко сопровождалось драками с пограничниками.

2 марта 1969 года отряд китайских солдат высадился на острове Даманский. Официальным предлогом для этого послужила неразбериха с границей. Сам по себе Даманский не имел никакой ценности. Это был небольшой островок на реке Уссури, в отдельные периоды почти полностью уходивший под воду. В дореволюционные времена, когда и был заключён договор о границе, она была проведена по береговой линии. Однако после Первой мировой войны общей практикой стало проведение границ по фарватеру рек. Этим и воспользовались китайцы, обосновав свои претензии на остров, поскольку формально он располагался с китайской стороны реки.

Около 80 китайцев начали окапываться на острове. Им навстречу выдвинулись два небольших отряда советских пограничников, которые были ими обстреляны. После двухчасового боя китайцы отступили с острова. В перестрелке погибло более 30 советских бойцов.

В последующие дни обе стороны обвиняли друг друга в бессовестной провокации и начали наращивать силы в районе конфликта. 14 марта советские пограничники получили приказ занять остров. 60 человек на четырёх бронетранспортёрах заняли оборону. На следующий день они подверглись обстрелу из артиллерии и миномётов, после чего в атаку с китайской стороны пошли три роты. На помощь советским пограничникам выдвинулись четыре танка, один из которых был подбит в бою. Через несколько часов советские части отступили по причине значительного численного превосходства китайских войск.

Однако после того, как китайцы заняли остров, по ним нанесли удар из новейших (на тот момент) установок реактивного залпового огня "Град". После этого советские пограничники контратаковали и вновь заняли остров. К вечеру советские и китайские войска вернулись на свою сторону границы.

Вскоре началось весеннее таяние льдов, что сделало боевые действия на реке затруднительными. Советские войска потеряли в боях 58 человек. Китайцы, по различным данным, от 68 до нескольких сотен.

Бой у озера Жаланашколь

Вторым и последним столкновением этой необъявленной войны стал бой у озера Жаланашколь на советско-китайской границе в районе т.н. Джунгарских ворот. В отличие от боёв на Даманском, он значительно менее известен, но именно после него ситуация, наконец, стабилизировалась.

Данный участок находился под охраной Уч-аральского пограничного отряда. Начиная с мая 1969 года участок превратился в проблемный. Китайские граждане неоднократно нарушали границу, но всё заканчивалось выдворением без применения оружия.

Ситуация изменилась 12 августа, когда на китайской стороне было замечено появление военных отрядов. Находившиеся поблизости советские заставы Жаланашколь и Родниковая были приведены в состояние боевой готовности. Начались мероприятия по укреплению обороны. Солдаты рыли окопы и траншеи в районе потенциального боестолкновения. Два бронетранспортёра были укрыты на флангах.

Ранним утром 13 августа 1969 года две небольших группы китайских военнослужащих, общей численностью около полутора десятков человек, пересекли границу. Одна группа остановилась примерно в 400 метрах от нее, другая в 100 метрах. Китайские солдаты начали окапываться и занимать оборону. Советские пограничники при помощи офицера, немного владевшего китайским языком, обратились к китайцам через мегафон, потребовав от них вернуться на свою сторону границы. Целый час пограничники предпринимали попытки докричаться до нарушителей границы, пока те не сделали несколько выстрелов в сторону окопов.

В ответ на это один из советских бронетранспортёров дал по нарушителям очередь из крупнокалиберного пулемета. Китайцы открыли прицельный огонь по пограничникам, которые запросили подкрепление с соседней заставы.

Тем временем на китайской стороне по-прежнему находилось около ста солдат. Вскоре 12 из них пересекли советскую границу и направились к одной из сопок, где планировали занять оборону. Им наперерез были выдвинуты восемь пограничников и два БТР, прежде находившихся в укрытии. Им удалось оттеснить нарушителей с высоты.

Вскоре ещё 40 китайских солдат, разбившись на три группы, выдвинулись на другую сопку. К этому моменту с соседней заставы прибыло три бронетранспортёра, которые вступили в бой с этой группой нарушителей. Китайцам не удалось закрепиться на высоте и они отступили.

Бой хотя и был весьма ожесточенным, длился не больше часа. Советские пограничники потеряли двух человек убитыми и десять — ранеными. С китайской стороны погибло 19 человек, ещё трое были взяты в плен. Двое пленных находились в очень тяжёлом состоянии и скончались ещё по дороге. Остальные нарушители вернулись на свою территорию.

Последствия

Хотя бой у озера Жаланашколь был менее серьёзным, чем столкновения на Даманском, именно он стал той точкой, после которой конфликт перешёл в мирное русло. Менее чем через месяц после боя председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин отправился в Китай на встречу с министром иностранных дел Чжоу Энлаем, на которой они договорились о прекращении враждебных действий.

Остров Даманский де-факто был передан Китаю. Вскоре после этого в СССР была проведена кампания по переименованию населённых пунктов и географических объектов на Дальнем Востоке. Свои названия сменили те объекты, которые имели китайское или манчжурское происхождение. Так, город Иман был переименован в Дальнереченск, а Сучан — в Партизанск.

СССР в данном конфликте был совершенно не заинтересован, а вот Китай и его лидер решали сразу несколько целей. Во-первых, он служил укреплению личной власти Мао. Почти десятилетняя антисоветская кампания 60-х годов закономерно завершилась военным конфликтом, который в Китае был преподнесён как "разгром советских империалистов и ревизионистов". Во-вторых, это был сигнал США, что Китай готов изменить вектор своей политики и договариваться с капиталистами. Не случайно почти сразу после конфликта в Белом доме озаботились выстраиванием отношений с Китаем. В 1972 году на встречу с Мао впервые прилетел американский президент.

Начиная конфликт, китайский лидер прекрасно осознавал, что в любом случае останется в выигрыше. Он был осведомлён о боязни ядерной войны советских лидеров. Он также знал, что они в курсе, что сам Мао не только не боится ядерного конфликта, но и приветствует его. Значит, СССР в любом случае не применил бы ядерное оружие и не стал бы ввязываться в масштабную бойню из-за незначительной причины, предпочтя уступить. Сам по себе Даманский остров не имел никакой ценности ни для СССР, ни для Китая. Все дивиденды в данном случае были исключительно политическими.