Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2017, 13:30

Мао против Хрущёва. Как китайцы с русскими за Даманский воевали

13 августа 1969 года пограничные отряды у озера Жаланашколь вступили в бой с китайскими военными, вторгшимися на советскую территорию. Битва у озера стала завершающим этапом советско-китайского конфликта 1969 года. Вскоре после него Косыгин отправился в Китай договариваться о разрядке в отношениях.

Фото: &copy; РИА Новости/Рунов, Wikipedia

Фото: © РИА Новости/Рунов, Wikipedia

Истории советской и китайской коммунистических партий неразрывно связаны друг с другом. Ведь китайская партия создавалась при непосредственном участии Коминтерна, который управлялся из Москвы.

Поначалу будущий лидер китайской партии Мао Цзэдун не находился в партии на первых ролях. Москва делала ставку на других людей — более лояльных и проверенных, уже прошедших обучение в специальных учебных заведениях на территории СССР. Вся история становления Мао — это борьба с конкурентами за власть в партии. В особенности, с "московской группой" в КПК (известной как группа 28 большевиков), которую он всеми правдами и неправдами стремился ослабить и лишить влияния.

Мао, уже выбившись на первые роли, очень тяготился опекой со стороны Москвы. При этом в сталинские времена эта опека имела характер не дружеских советов, а ультимативных приказов. Например, в конце 30-х он приказал китайским коммунистам объединиться с Гоминьданом (националистическая партия) для борьбы с японскими оккупантами. Мао, наоборот, хотел воевать с Гоминьданом за власть, а японцы до определенного момента его слабо интересовали.

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Бальтерманц

Словом, Мао очень тяготился это опекой, но и порвать с Москвой не мог по понятным причинам. Именно от её поддержки зависела его судьба. Без поставки вооружений и военных советников из СССР Мао вряд ли сумел бы захватить власть и одолеть Гоминьдан. Но и после того, как КПК стала правящей партией в стране, Мао не мог отказаться от покровительства могущественного союзника. В Китае полностью отсутствовала промышленность и современные технологии. Средств на их закупку и строительство не было. 

14 февраля 1950 года в Москве был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Договор получился несколько односторонним. СССР просто осыпал китайских друзей ворохом подарков, взамен не получив ничего. В обмен на китайскую лояльность СССР передавал под китайский контроль КВЖД, военную базу в Порт-Артуре, а также порт в Даляне. Советская сторона предоставляла Китаю льготный кредит в размере 300 млн долларов, а также отправляла в страну несколько тысяч квалифицированных специалистов, которые занимались индустриализацией Китая.

Фото: © РИА Новости/Федор Кислов

Китай, в свою очередь, не предлагал со своей стороны ничего, кроме своих штыков. Договор не имел для советской стороны никакой экономической пользы, одни убытки. По всей видимости, он заключался с исключительно геополитическими целями с расчетом на потенциальный мировой конфликт.  

Конец великой дружбы

В левых кругах до сих пор популярно убеждение, что Мао очень дружил со Сталиным, но якобы не выдержал "хрущёвского предательства" и порвал с СССР все связи. На самом деле это явное лукавство.

Он действительно тяготился опекой Москвы ещё в сталинские времена, но тогда ещё не мог порвать с ней, не получив советской помощи в полном объеме. Поэтому и с Хрущёвым он поначалу очень даже неплохо сотрудничал. Более того, ему даже удалось продвинуться дальше, чем в сталинские времена, и выпросить у Москвы атомные технологии. 

Чем сильнее становился Китай, тем чаще Мао начинал "покусывать" московских покровителей. Он то и дело позволял себе спорить с Москвой с позиций лучшего знания местных реалий. 

Мао продолжал раскручивать СССР на подарки. Теперь он просил создать ему современный флот с новейшими атомными подводными лодками. Советские представители пытались найти какой-то компромисс хотя бы начального уровня, всё же просьба Мао была очень затратной.

К концу 50-х СССР начал переходить к политике "мирного сосуществования", что означало отказ от непременного конфликта с западными капиталистическими странами. На этом фоне жаждавший атомной войны Мао начал восприниматься в Москве как опасный сумасшедший.

Дипломат и видный востоковед Михаил Капица, несколько лет проработавший в дипломатической миссии в Китае, вспоминал о впечатлении, которое китайский лидер произвел в Москве, куда он прибыл на празднование 40-й годовщины революции: "Его размышления о войне, о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его слушал. Он спокойно подсчитывал: пусть половина населения земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато империализм будет полностью уничтожен", — вещал он.

Фото: © РИА Новости

После того как Китай начал провокации на границе с Индией и едва не развязал конфликт с Тайванем, в Кремле поняли, что имеют дело с опасным человеком, которому не стоит доверять бомбу. Хрущёв начал притормаживать выполнение атомного соглашения. В ответ Мао разразился бранью в адрес Москвы, обвиняя её в ревизионизме, трусости и боязни империалистов. Хрущёв распорядился отозвать из Китая всех советских специалистов.

Мао возлагал большие надежды на Карибский конфликт. Хитрый китайский лидер рассчитывал, что глупые СССР и США испепелят друг друга в ядерной войне и новым мировым гегемоном станет Китай.

Но советские и американские лидеры сгорать в ядерном пламени не захотели. Поэтому Мао вновь обрушился с упрёками на "хрущёвских ревизионистов". 

Чтобы подчеркнуть идеологическую окраску конфликта, он обвинял Кремль в развенчании сталинского культа личности. В конце концов Мао договорился до того, что "хрущёвские ревизионисты" реставрировали в СССР капитализм и отныне советские империалисты даже большие враги Китая, чем капиталисты.

Территориальный спор

В условиях начавшейся конфронтации китайцы стали прибегать к пограничным провокациям. На пограничных участках китайские крестьяне заходили на советскую территорию и вели там хозяйственную деятельность. Такое нередко случалось и раньше, ещё во времена дружеских отношений. Но тогда подобные инциденты были сравнительно редки и заканчивались мирно. По мере нарастания конфликта число нарушений границы выросло от нескольких десятков до нескольких тысяч. При этом китайцы отказывались выполнять требования советских пограничников и утверждали, что находятся на китайской территории. Фото: © РИА Новости/Иосиф Будневич

Советская сторона предприняла попытку урегулировать территориальные споры. Однако переговоры о границе завершились безрезультатно. Китайцы утверждали, что Российская империя, воспользовавшись слабостью их страны, отторгла от них полтора миллиона квадратных километров в Приморье. Хотя китайская сторона обещала не выдвигать территориальных претензий, она требовала отразить в новом договоре неравноправность прежних пограничных договоров. СССР опасался ловушки и это требование удовлетворять не желал. Кроме того, китайцы требовали передвинуть границу на Памире, что также не устраивало СССР. Переговоры провалились.

Даманский

На протяжении 60-х годов китайцы неоднократно нарушали границу. Поначалу это делали крестьяне, позднее этим стали промышлять хунвейбины, изгнание которых нередко сопровождалось драками с пограничниками.

2 марта 1969 года отряд китайских солдат высадился на острове Даманский. Официальным предлогом для этого послужила неразбериха с границей. Сам по себе Даманский не имел никакой ценности. Это был небольшой островок на реке Уссури, в отдельные периоды почти полностью уходивший под воду. В дореволюционные времена, когда и был заключён договор о границе, она была проведена по береговой линии. Однако после Первой мировой войны общей практикой стало проведение границ по фарватеру рек. Этим и воспользовались китайцы, обосновав свои претензии на остров, поскольку формально он располагался с китайской стороны реки.

Около 80 китайцев начали окапываться на острове. Им навстречу выдвинулись два небольших отряда советских пограничников, которые были ими обстреляны. После двухчасового боя китайцы отступили с острова. В перестрелке погибло более 30 советских бойцов.

В последующие дни обе стороны обвиняли друг друга в бессовестной провокации и начали наращивать силы в районе конфликта. 14 марта советские пограничники получили приказ занять остров. 60 человек на четырёх бронетранспортёрах заняли оборону. На следующий день они подверглись обстрелу из артиллерии и миномётов, после чего в атаку с китайской стороны пошли три роты. На помощь советским пограничникам выдвинулись четыре танка, один из которых был подбит в бою. Через несколько часов советские части отступили по причине значительного численного превосходства китайских войск.

Фото: © РИА Новости

Однако после того, как китайцы заняли остров, по ним нанесли удар из новейших (на тот момент) установок реактивного залпового огня "Град". После этого советские пограничники контратаковали и вновь заняли остров. К вечеру советские и китайские войска вернулись на свою сторону границы.

Вскоре началось весеннее таяние льдов, что сделало боевые действия на реке затруднительными. Советские войска потеряли в боях 58 человек. Китайцы, по различным данным, от 68 до нескольких сотен.

Бой у озера Жаланашколь

Вторым и последним столкновением этой необъявленной войны стал бой у озера Жаланашколь на советско-китайской границе в районе т.н. Джунгарских ворот. В отличие от боёв на Даманском, он значительно менее известен, но именно после него ситуация, наконец, стабилизировалась.

Данный участок находился под охраной Уч-аральского пограничного отряда. Начиная с мая 1969 года участок превратился в проблемный. Китайские граждане неоднократно нарушали границу, но всё заканчивалось выдворением без применения оружия. 

Ситуация изменилась 12 августа, когда на китайской стороне было замечено появление военных отрядов. Находившиеся поблизости советские заставы Жаланашколь и Родниковая были приведены в состояние боевой готовности. Начались мероприятия по укреплению обороны. Солдаты рыли окопы и траншеи в районе потенциального боестолкновения. Два бронетранспортёра были укрыты на флангах.

Фото: © РИА Новости/Рунов

Ранним утром 13 августа 1969 года две небольших группы китайских военнослужащих, общей численностью около полутора десятков человек, пересекли границу. Одна группа остановилась примерно в 400 метрах от нее, другая в 100 метрах. Китайские солдаты начали окапываться и занимать оборону. Советские пограничники при помощи офицера, немного владевшего китайским языком, обратились к китайцам через мегафон, потребовав от них вернуться на свою сторону границы. Целый час пограничники предпринимали попытки докричаться до нарушителей границы, пока те не сделали несколько выстрелов в сторону окопов.

В ответ на это один из советских бронетранспортёров дал по нарушителям очередь из крупнокалиберного пулемета. Китайцы открыли прицельный огонь по пограничникам, которые запросили подкрепление с соседней заставы.

Тем временем на китайской стороне по-прежнему находилось около ста солдат. Вскоре 12 из них пересекли советскую границу и направились к одной из сопок, где планировали занять оборону. Им наперерез были выдвинуты восемь пограничников и два БТР, прежде находившихся в укрытии. Им удалось оттеснить нарушителей с высоты.

Вскоре ещё 40 китайских солдат, разбившись на три группы, выдвинулись на другую сопку. К этому моменту с соседней заставы прибыло три бронетранспортёра, которые вступили в бой с этой группой нарушителей. Китайцам не удалось закрепиться на высоте и они отступили.

Бой хотя и был весьма ожесточенным, длился не больше часа. Советские пограничники потеряли двух человек убитыми и десять — ранеными. С китайской стороны погибло 19 человек, ещё трое были взяты в плен. Двое пленных находились в очень тяжёлом состоянии и скончались ещё по дороге. Остальные нарушители вернулись на свою территорию.

Последствия

Хотя бой у озера Жаланашколь был менее серьёзным, чем столкновения на Даманском, именно он стал той точкой, после которой конфликт перешёл в мирное русло. Менее чем через месяц после боя председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин отправился в Китай на встречу с министром иностранных дел Чжоу Энлаем, на которой они договорились о прекращении враждебных действий.

Остров Даманский де-факто был передан Китаю. Вскоре после этого в СССР была проведена кампания по переименованию населённых пунктов и географических объектов на Дальнем Востоке. Свои названия сменили те объекты, которые имели китайское или манчжурское происхождение. Так, город Иман был переименован в Дальнереченск, а Сучан — в Партизанск.

СССР в данном конфликте был совершенно не заинтересован, а вот Китай и его лидер решали сразу несколько целей. Во-первых, он служил укреплению личной власти Мао. Почти десятилетняя антисоветская кампания 60-х годов закономерно завершилась военным конфликтом, который в Китае был преподнесён как "разгром советских империалистов и ревизионистов". Во-вторых, это был сигнал США, что Китай готов изменить вектор своей политики и договариваться с капиталистами. Не случайно почти сразу после конфликта в Белом доме озаботились выстраиванием отношений с Китаем. В 1972 году на встречу с Мао впервые прилетел американский президент.

Советские пограничники заставы "Нижне-Михайловская" на Красной площади в Кремле перед вручением им правительственных наград.

Начиная конфликт, китайский лидер прекрасно осознавал, что в любом случае останется в выигрыше. Он был осведомлён о боязни ядерной войны советских лидеров. Он также знал, что они в курсе, что сам Мао не только не боится ядерного конфликта, но и приветствует его. Значит, СССР в любом случае не применил бы ядерное оружие и не стал бы ввязываться в масштабную бойню из-за незначительной причины, предпочтя уступить. Сам по себе Даманский остров не имел никакой ценности ни для СССР, ни для Китая. Все дивиденды в данном случае были исключительно политическими.

BannerImage
Евгений Антонюк
  • Статьи
  • Китай
  • СССР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar