Яровая: Польские политики тащат своих потомков в мир лжи и агрессии

Депутат Госдумы сравнила заявление главы МИД Польши с выступлениями министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

Польские политики тащат своих потомков в мир лжи и агрессии. Такое мнение Лайфу высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что якобы СССР ответственен за начало Второй мировой войны. Парламентарий сравнила характер этого заявления с цинизмом, который демонстрировала верхушка Третьего рейха.

— Глава МИД Польши докатился в своём лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят". История уже расставила всё на места. И что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков ещё предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии, — сказала Ирина Яровая.

Как ранее сообщал Лайф, глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что Советский Союз наравне с фашистской Германией виновен в начале Второй мировой войны.