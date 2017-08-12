Медведев поздравил композитора Слонимского с 85-летним юбилеем

— Ваши произведения отличаются искренностью и глубиной, а ещё — яркой индивидуальностью. Всё это сделало их неотъемлемой частью отечественного искусства, культурной приметой эпохи. Особой страницей Вашей биографии стала работа в Санкт-Петербургской консерватории, где Вы подготовили немало талантливых музыкантов, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте российского кабмина.