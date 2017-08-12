Медведев поздравил композитора Слонимского с 85-летним юбилеем
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Глава кабмина отметил, что произведения Сергея Михайловича отличаются искренностью, глубиной и яркой индивидуальностью.
Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием композитора и пианиста Сергея Слонимского.
— Ваши произведения отличаются искренностью и глубиной, а ещё — яркой индивидуальностью. Всё это сделало их неотъемлемой частью отечественного искусства, культурной приметой эпохи. Особой страницей Вашей биографии стала работа в Санкт-Петербургской консерватории, где Вы подготовили немало талантливых музыкантов, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте российского кабмина.
Сергей Слонимский — один из крупнейших отечественных композиторов. Автор 34 симфоний, восьми опер, трёх балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.