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Регион
Опубликовано 12 августа 2017, 19:14

Слуцкий одержал первую разгромную победу в Англии

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;twitter.com/@HullCity

Фото © twitter.com/@HullCity

"Халл Сити" в первом домашнем матче сезона обыграл "Бёртон Альбион" со счётом 4:1.

Во втором туре Чемпионшипа уверенную победу одержала команда "Халл Сити", которой руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Хет-трик оформил Абель Эрнандес (7-я минута, 51-я и 68-я ). Также отличился Камил Гросицки (51-я минута). У гостей единственный гол забил Джексон Ирвайн (33-я минута).

Напомним, что эта победа стала первой для Слуцкого в Англии. В первом туре его команда сыграла вничью с командой "Астон Вилла" (1:1).

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Галина Глазко
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