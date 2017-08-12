Слуцкий одержал первую разгромную победу в Англии

Хет-трик оформил Абель Эрнандес (7-я минута, 51-я и 68-я ). Также отличился Камил Гросицки (51-я минута). У гостей единственный гол забил Джексон Ирвайн (33-я минута).

Напомним, что эта победа стала первой для Слуцкого в Англии. В первом туре его команда сыграла вничью с командой "Астон Вилла" (1:1).