Слуцкий одержал первую разгромную победу в Англии
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"Халл Сити" в первом домашнем матче сезона обыграл "Бёртон Альбион" со счётом 4:1.
Во втором туре Чемпионшипа уверенную победу одержала команда "Халл Сити", которой руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
Хет-трик оформил Абель Эрнандес (7-я минута, 51-я и 68-я ). Также отличился Камил Гросицки (51-я минута). У гостей единственный гол забил Джексон Ирвайн (33-я минута).
Напомним, что эта победа стала первой для Слуцкого в Англии. В первом туре его команда сыграла вничью с командой "Астон Вилла" (1:1).