СМИ: Брат манчестерского террориста замышлял убийство посла Британии в Ливии
Салман Абеди. Фото: © Twitter/Press Association
Хашем Абеди был частью ячейки, состоявшей из четырёх человек и планировавшей убийства нескольких должностных лиц.
Брат Салмана Абеди, устроившего теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере, якобы замышлял убийство посла Великобритании в Ливии, сообщает The Mail on Sunday.
По данным источников издания, Хашем Абеди был частью ячейки, состоявшей из четырёх человек и планировавшей убийство Питера Миллетта. Группа также подозревается в планировании убийств Мартина Коблера, который на тот момент занимал пост посланника ООН в Ливии, и премьер-министра страны Фаиза Сараджа.
Отмечается, что задержанный ливийскими спецслужбами Хашем признался на допросе, что ячейка готовила заговор, чтобы убить Миллетта.
Напомним, в ночь с 22 на 23 мая, сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде, в Манчестере террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибло 22 человека, более 100 получили ранения.