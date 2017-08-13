Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 августа 2017, 03:24

СМИ: Брат манчестерского террориста замышлял убийство посла Британии в Ливии

Салман Абеди. Фото: &copy; Twitter/Press Association

Салман Абеди. Фото: © Twitter/Press Association

Хашем Абеди был частью ячейки, состоявшей из четырёх человек и планировавшей убийства нескольких должностных лиц.

Брат Салмана Абеди, устроившего теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере, якобы замышлял убийство посла Великобритании в Ливии, сообщает The Mail on Sunday.

По данным источников издания, Хашем Абеди был частью ячейки, состоявшей из четырёх человек и планировавшей убийство Питера Миллетта. Группа также подозревается в планировании убийств Мартина Коблера, который на тот момент занимал пост посланника ООН в Ливии, и премьер-министра страны Фаиза Сараджа.

Отмечается, что задержанный ливийскими спецслужбами Хашем признался на допросе, что ячейка готовила заговор, чтобы убить Миллетта.

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая, сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде, в Манчестере террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство. В результате атаки погибло 22 человека, более 100 получили ранения.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Ливия
  • Великобритания
  • В мире
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar