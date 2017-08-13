СМИ: Брат манчестерского террориста замышлял убийство посла Британии в Ливии

Хашем Абеди был частью ячейки, состоявшей из четырёх человек и планировавшей убийства нескольких должностных лиц.

Брат Салмана Абеди, устроившего теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере, якобы замышлял убийство посла Великобритании в Ливии, сообщает The Mail on Sunday.

По данным источников издания, Хашем Абеди был частью ячейки, состоявшей из четырёх человек и планировавшей убийство Питера Миллетта. Группа также подозревается в планировании убийств Мартина Коблера, который на тот момент занимал пост посланника ООН в Ливии, и премьер-министра страны Фаиза Сараджа.

Отмечается, что задержанный ливийскими спецслужбами Хашем признался на допросе, что ячейка готовила заговор, чтобы убить Миллетта.