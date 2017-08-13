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Регион
Опубликовано 13 августа 2017, 08:26

Неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальмё, трое ранены

Фото: sydsvenskan.se/Patrick Persson

Фото: sydsvenskan.se/Patrick Persson

По предварительным данным, ранения получили трое мужчин, двое из них в тяжёлом состоянии.

Неизвестный человек открыл стрельбу в Доме профсоюзов в шведском городе Мальмё. Как сообщает портал Sydsvenskan, в здании находилось от 70 до 100 человек. На данный момент известно о трёх пострадавших, двое из которых в тяжёлом состоянии.

Из-за возникшей паники люди бросились бежать в разные стороны. Прибывшая на место полиция задерживала всех подозрительных граждан, однако не известно, был ли задержан стрелявший.

Фото: sydsvenskan.se/Patrick Persson

Фото: sydsvenskan.se/Patrick Persson

Территория вокруг Дома профсоюзов оцеплена. На месте также работают бригады медиков. Подробности инцидента устанавливаются.

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Эмила Сидорова
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