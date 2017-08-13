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Регион
Опубликовано 13 августа 2017, 13:59

Около 600 туристов не могут выбраться из зоны наводнения в Непале

Мощные ливни, продолжающиеся несколько дней, стали причиной паводка, из-за котором уже погибло 49 человек.

Центр Непала оказался в эпицентре природного бедствия из-за ливневых дождей и сильного наводнения. В зоне катаклизма оказалось не менее 600 туристов, две трети из которых — иностранцы, сообщает издание Himalayan Times.

Все блокированные иностранцы находятся в курортном городе Саурахе вблизи национального парка Читван. Город заливает вода из рек Рапти и Будхтрапти.

Отметим, российское дипломатическое ведомство пока не обладает информацией о том, есть ли среди туристов в зоне бедствия россияне.

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Алексей Гладких
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