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Регион
Опубликовано 13 августа 2017, 21:21

Неймар забил гол в дебютном матче за ПСЖ

Фото:&nbsp;&copy; Twitter

Фото: © Twitter

25-летний бразильский нападающий помог парижанам разгромить "Генгам" в чемпионате Франции — 3:0.

В матче второго тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях крупно переиграл игроков из Генгама.

В сегодняшнем матче особое внимание привлек звёздный новичок парижан, недавно ушедший из "Барселоны", — Неймар. Похоже, бразилец оправдал ожидания поклонников ПСЖ: сначала отдал голевой пас партнёру, а позже самостоятельно поразил ворота соперников.

Помимо Неймара голами в игре "Генгам" — ПСЖ отличились защитник Джордан Икоко и форвард Эдинсон Кавани.

Напомним, в начале августа стало известно, что Неймар покидает "Барселону" и уходит в ПСЖ. Контракт бразильца с французским клубом рассчитан на пять лет.

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Ульяна Аксёнова
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