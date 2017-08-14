Неймар забил гол в дебютном матче за ПСЖ
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25-летний бразильский нападающий помог парижанам разгромить "Генгам" в чемпионате Франции — 3:0.
В матче второго тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях крупно переиграл игроков из Генгама.
В сегодняшнем матче особое внимание привлек звёздный новичок парижан, недавно ушедший из "Барселоны", — Неймар. Похоже, бразилец оправдал ожидания поклонников ПСЖ: сначала отдал голевой пас партнёру, а позже самостоятельно поразил ворота соперников.
#Ligue1— ★ ESPAGNE2017 (@KlingonJr) 13 августа 2017 г.
Premier Match et Premier #But de #Neymar avec le #PSG Qui S'impose à #Guingamp 0-3❗️
⚽️#EAGPSG
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Помимо Неймара голами в игре "Генгам" — ПСЖ отличились защитник Джордан Икоко и форвард Эдинсон Кавани.
Напомним, в начале августа стало известно, что Неймар покидает "Барселону" и уходит в ПСЖ. Контракт бразильца с французским клубом рассчитан на пять лет.