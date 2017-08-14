Неймар забил гол в дебютном матче за ПСЖ

В матче второго тура французской Лиги 1 ПСЖ в гостях крупно переиграл игроков из Генгама.

В сегодняшнем матче особое внимание привлек звёздный новичок парижан, недавно ушедший из "Барселоны", — Неймар. Похоже, бразилец оправдал ожидания поклонников ПСЖ: сначала отдал голевой пас партнёру, а позже самостоятельно поразил ворота соперников.