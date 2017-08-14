Спасённая из зоопарка Алеппо львица Дана воспроизвела на свет потомство

Мальчик это или девочка — ветеринарам ещё предстоит узнать. Известно только, что маленький хищник весит около двух килограммов.

Львица Дана, перевезённая из сирийского города Алеппо в Иорданию, родила львёнка, пишет Daily Mail.

Lion rescued from Syria zoo gives birth in Jordan reserve pic.twitter.com/2IR8jjqU7p — News By The Minute (@newsbytheminute) 13 августа 2017 г.

Львёнок по кличке Хаджар появился на свет в национальном заповеднике Иордании. Дану и ещё 12 животных сначала доставили из Сирии в Турцию, а затем перевезли в Иорданию.

Транспортировка заняла в общей сложности около трёх недель, ветеринары опасались, что львица могла родить в клетке — в таком случае шансов выжить у новорождённого не было совсем. Отмечается, что хищница носила двойню, однако смогла родить только одного детёныша. В ближайшее время молодую маму отправят на УЗИ.