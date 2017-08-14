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Опубликовано 14 августа 2017, 00:32

Спасённая из зоопарка Алеппо львица Дана воспроизвела на свет потомство

Львица. Фото: &copy; РИА Новости/Павел Лисицын

Львица. Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Мальчик это или девочка — ветеринарам ещё предстоит узнать. Известно только, что маленький хищник весит около двух килограммов.

Львица Дана, перевезённая из сирийского города Алеппо в Иорданию, родила львёнка, пишет Daily Mail.

Львёнок по кличке Хаджар появился на свет в национальном заповеднике Иордании. Дану и ещё 12 животных сначала доставили из Сирии в Турцию, а затем перевезли в Иорданию.

Транспортировка заняла в общей сложности около трёх недель, ветеринары опасались, что львица могла родить в клетке — в таком случае шансов выжить у новорождённого не было совсем. Отмечается, что хищница носила двойню, однако смогла родить только одного детёныша. В ближайшее время молодую маму отправят на УЗИ.

Сейчас в заповеднике Иордании насчитывается 25 животных — это львы, тигры и медведи, спасённые из зон военных действий в Сирии, Ираке и секторе Газа.

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Эмила Сидорова
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